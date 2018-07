Froome: "Ik doe dingen op juiste manier, mijn resultaten zullen altijd blijven staan" LPB

02 juli 2018

11u55

Bron: anp 2 Doping In Wielrennen Chris Froome is "dankbaar en opgelucht" dat de Internationale Wielerunie (UCI) hem heeft vrijgesproken in de salbutamol-affaire.

"Deze beslissing is heel belangrijk voor mij en voor het team, maar ook voor het wielrennen", zegt de viervoudige Tourwinnaar. "Ik ken de geschiedenis van deze sport, de goede en slechte kanten ervan. Ik heb mijn voorbeeldfunctie altijd heel serieus genomen en doe dingen altijd op de juiste manier. Ik meende het toen ik zei dat ik de trui voor de winnaar altijd eer zou aandoen en dat mijn resultaten altijd zullen blijven staan."

Als kopman van Team Sky wil Froome vanaf zaterdag op jacht gaan naar zijn vijfde Tourzege. "Er staat nu een streep onder deze zaak. We kunnen ons gaan focussen op de Tour."

Brailsford: "Froome groot kampioen"

Dave Brailsford, ploegleider bij Team Sky, vindt dat Chris Froome heeft bewezen een groot kampioen te zijn. "Niet alleen op de fiets, maar ook door hoe hij zich heeft gedragen tijdens de afgelopen periode", zei Brailsford nadat de UCI zijn kopman had vrijgesproken. "Het was niet makkelijk, maar zijn professionaliteit, integriteit en houding onder deze druk waren een voorbeeld voor de sport."

Volgens Brailsford zijn de testresultaten van salbutamol, het middel dat Froome gebruikt tegen astma, niet betrouwbaar. "Complexe medische en fysieke zaken beïnvloeden de tests", aldus Brailsford. "Ook bij gebruik van exact dezelfde hoeveelheid zit er per individu een bepaalde variatie in de resultaten over meerdere dagen. Dat betekent dat de aangetroffen hoeveelheid salbutamol in een urinestaal geen betrouwbare indicatie geeft van de geïnhaleerde hoeveelheid. Wat bij Chris werd gemeten, valt onder de variatie die we bij hem kennen. Hij heeft dus gewoon de toegestane dosis genomen."