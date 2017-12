Froome: "Heb dosis verhoogd op advies van dokter, maar weet exact wat de regels zijn" LPB

In een reactie op zijn website ontkent Team Sky mogelijk dopinggebruik van Chris Froome. De Britse renner liet bij een controle tijdens de Vuelta, die hij dit jaar won, een te hoge salbutamolwaarde noteren, maar volgens Sky is er niks aan de hand. Ook Froome pleit onschuldig.

Volgens Sky gaat het om een eenmalige afwijkende controle van 2.000 nanogram per milliliter, het dubbele van de toegestane dosis. In de overige twintig dopingtesten die Froome tijdens de Vuelta aflegde, werden er volgens het Britse team geen abnormale waarden geregistreerd.

"Het is welbekend dat ik astma heb, ik weet exact wat de regels zijn", gaat Froome in het verweer. "Ik gebruik een inhalator om de astmasymptomen onder controle te houden. Dat gebeurt altijd binnen de toegestane limieten. Ik weet dat ik elke dag zal getest worden als ik de leiderstrui draag. De voorbije Vuelta kreeg ik meer last van mijn astma. Dus volgde ik het advies van de dokter om de dosis salbutamol te verhogen. Zoals altijd was ik uiterst behoedzaam om de toegestane dosis niet te overschrijden. Ik neem mijn voorbeeldfunctie in de sport erg serieus. De UCI heeft absoluut het recht om dopingstalen te onderzoeken. Samen met het team zal ik alle informatie leveren die ze nodig hebben."

Dezelfde klok luidt bij teammanager Dave Brailsford. " Verschillende factoren kunnen een invloed hebben op de concentratie aan salbutamol in de urine, zoals de interactie met voeding en andere geneesmiddelen, uitdroging en het tijdstip van het gebruik van het geneesmiddel voor de test", aldus Brailsford. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat Chris de medische richtlijnen heeft opgevolgd, en dat hij altijd binnen de toegestane limieten is gebleven. Uiteraard zullen we er alles aan doen om alle vragen hierover mee uit de wereld te helpen."

ANP Chris Froome, geflankeerd door teammanager Dave Brailsford.