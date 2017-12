Froome die puffer gebruikt tijdens koers, de levering van een verdacht pakket en gehackte documenten: rond Sky was het voorbije jaren nooit rustig LPB

11u50 0 rv Chris Froome gebruikt een inhalator tijdens de Dauphiné 2014. Doping In Wielrennen Chris Froome en het gebruik van een astmapuffer. In de Dauphiné van 2014 zorgde het voor het eerst voor opschudding. In de tweede etappe, naar de Col du Béal, gebruikte Froome de inhalator tijdens de wedstrijd. Een opmerkelijk beeld, maar Froome is zich op dat moment van geen kwaad bewust. Vanaf dan volgen de verdachtmakingen zich op rond het succesteam van manager Dave Brailsford.

"Ik sta er versteld van dat er pas nu naar gevraagd wordt", zegt Chris Froome verwonderd, daags nadat de beelden van zijn puffergebruik de wereld zijn rondgegaan. "Ik gebruik al van kindsbeen af een inhalator, dus ook tijdens mijn hele wielercarrière. En het is niet de eerste keer dat ik die tijdens een wedstrijd gebruikte hoor. Ik doe het soms vlak voor een zware inspanning. Het is toegestaan door de UCI en ik heb er geen speciale toestemming voor nodig. Ik vind het een beetje jammer dat daar nu zoveel rond te doen is, want ik heb wel degelijk astma."

Ook Team Sky snapt niet waarom er zoveel heisa rond de puffer gemaakt wordt. "Het middel is goedgekeurd door de UCI en er is geen dispensatie voor therapeutisch gebruik vereist", luidt het bij de teamleiding.

Mysterieus pakket

De storm gaat weer liggen, de jaren glijden voorbij. Maar echt rustig wordt het rond Team Sky sindsdien nooit meer. Zo is er het nieuws van een mysterieus pakket dat tijdens de Dauphiné van 2011 aan het adres van Bradley Wiggins werd bezorgd, op vraag van toenmalig teamarts Richard Freeman. Verdacht, vindt het Britse antidopingbureau (UKAD), dat een onderzoek opent. Teambaas Dave Brailsford doet eerst schimmig over de inhoud van het pakket. Finaal beweert hij dat het (niet verboden) product fluimucil in het pakket zat. Sancties komen er uiteindelijk niet. Het UKAD beweert niet in staat te zijn geweest om de inhoud van het pakket te bevestigen of te weerleggen. "Simpelweg vanwege gebrek aan bewijs", aldus de antidopinginstantie.

AP Bradley Wiggins bij zijn eindzege in de Tour 2012.

De 'hel van Wiggins

Team Sky laat weten tevreden te zijn met de beslissing van het UKAD. "Wij hebben altijd beweerd dat er niets verkeerds aan de hand was en hebben steeds volledig met het onderzoek meegewerkt", luidt het. Ook Bradley Wiggins is opgelucht. "Ik ben blij dat nu officieel is bevestigd dat er geen actie tegen mij wordt ondernomen", zegt Wiggins. "Maar ik blijf wel met wat onbeantwoorde vragen zitten. Op welke basis is dit onderzoek gestart? Wie was de bron, wat heeft deze persoon verklaard? Waarom heeft het onderzoek zo lang geduurd? Beschuldigd worden van doping is het ergste wat een professionele sporter kan overkomen. Het is een hel geweest voor mij en mijn familie."

TDW Dave Brailsford, teammanager bij Team Sky.

Brailsford: "Propere wielersport onze missie"

Het verdachte Dauphiné-pakket is geen alleenstaand feit. In september 2016 tonen gehackte documenten dat zowel Froome als Wiggins op dubieuze wijze medische attesten verkregen hebben voor het gebruik van verboden middelen, de zogenaamde TUE's. In de Tour van 2012 bijvoorbeeld. Wiggins ondergaat daarin een cortisonenkuur en zal dat jaar de Tour ook winnen. Teammanager Brailsford beseft dat de schade door het nieuws van de gehackte documenten stilaan niet meer te overzien is en gaat over tot 'damage control'. "Sommige leden van onze staf hebben de procedures die in zwang zijn niet altijd gevolgd", zegt Brailsford. "Een propere wielersport is van in het begin onze missie geweest, maar laat ons niet vergeten dat 2011 nog maar ons tweede jaar in de wielerwereld was. Sindsdien zijn ons beleid en onze procedures aanzienlijk verbeterd. Jammer genoeg kunnen we door de destijds gemaakte fouten nu niet de gegevens voorleggen waar we wel over zouden moeten beschikken. Dat is onze fout en we nemen daar onze verantwoordelijkheid voor."

Journalist niet welkom

Al gaat de lont soms ook uit het kruitvat. In de voorbije Tour richtte Brailsford zijn pijlen op Barry Ryan, journalist bij Cyclingnews, die zich kritisch had uitgelaten over het Britse team. Die was op weg naar de persconferentie van Team Sky tijdens de tweede rustdag, maar werd door Brailsford kordaat een halt toegeroepen. "Beschuldig jij mij en mijn ploeg ook van dopinggebruik?", fulmineerde Brailsford. "Jij bent niet uitgenodigd. Hier zijn alleen mensen welkom die we wíllen spreken. We beantwoorden alle vragen, zijn beschikbaar voor de media, maar jij schrijft alleen maar onzin over me."

En wat zegt Froome zelf over vermeende dopingpraktijken? "Het deed me pijn dat mensen me vroegen of ik zuiver koerste", luidde het na zijn eerste Tourzege in 2013. "Ik verwachtte het wel, sinds de zaak-Armstrong stelt de pers altijd die vraag. Bovendien weet je dat je als geletruidrager die vraag kan krijgen." 'Die vraag' kreeg de Brit ook de jaren nadien telkens op zijn bord. Na het nieuws van zijn afwijkende dopingtest wacht Froome eerlang wellicht een nieuw spervuur.