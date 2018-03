Floyd Landis genadeloos na nieuwe dopingperikelen: "Froome en Sky-baas Brailsford zijn de grootste klootzakken op aarde" GVS

06 maart 2018

15u20

Bron: Cyclingnews 17 Doping In Wielrennen Voormalig dopingzondaar Floyd Landis (42) is spijkerhard voor Team Sky. Gisteren raakte bekend dat de Britse wielerformatie een verboden product gebruikte om Bradley Wiggins naar winst in de Tour van 2012 te loodsen. Na de aanslepende Salbutamol-affaire rond Chris Froome alweer een slag in het gezicht van de naar eigen zeggen zuiverste ploeg ter wereld. "Dit moet het einde zijn van het team. Je moet maar twee hersencellen hebben om te beseffen dat dit niet louter toeval is", windt Landis er bij Cyclingnews geen doekjes om.

Flashback naar de Tour van 2006. Op 27 juli maakte de Zwitserse wielerploeg Phonak bekend dat Floyd Landis positief had getest op het gebruik van doping. Het ging hierbij om de verhouding testosteron/epitestosteron, gemeten na de geweldige solo die de Amerikaan in de zeventiende Touretappe afrondde. Landis werd op staande voet ontslagen, de Tourzege mocht hij inleveren.

Toch deinst de valsspeler er niet voor terug om zich iedere keer in de debatten te mengen wanneer een nieuwe dopingzaak de kop opsteekt. Hij is immers de ervaringsdeskundige. Zo ook bij de nieuwe hetze rond Bradley Wiggings en Team Sky, die de antidopingregels van het Wereldantidopingagentschap WADA zouden misbruikt hebben voor oneigenlijk gebruik van de krachtige corticosteroïde Triamcinolon.

Geloofwaardigheid

“Ik zou niet weten waarom dit geen dopingovertreding is. Zonder twijfel valt deze zaak in die categorie", steekt de man van wal in een exclusief interview tegenover Cyclingnews. "Het middel werd gebruikt om beter te presteren, dus er is toch geen discussie mogelijk? Ze moeten Wiggins zijn Tourtitel afpakken, zo eenvoudig is het. Ik kan me niet inbeelden hoe de autoriteiten dit door de vingers zouden zien. Het rapport is glashelder, het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) heeft geen andere keuze dan hem te schorsen, anders zijn ze hun geloofwaardigheid kwijt."

Om zijn betoog aan te spekken, wijst hij naar het gewichtsverlies van Wiggins om de oversteek van het parket op de piste naar de stevige kuitenbijters in de Ronde van Frankrijk te kunnen verteren. "Voor een man als Wiggins, die te zwaar was en geen klimmer was, zijn corticoïden net zo goed als steroïden, EPO en bloeddoping. Hij zou zonder die middelen nooit zo mager zijn geworden om over die bergen te kunnen. We moeten niet minimaliseren wat er gebeurd is: hij gebruikte steroïden. Ze namen mijn zege daarvoor af, ze moeten dit verdomme ook aanpakken."

Wiggins en Landis zijn op z'n zachtst gezegd niet de beste maatjes. Toen de Amerikaan na zijn zonde stevig uithaalde naar het toenmalige systeem om dopinggebruik op te sporen, kreeg hij een flinke sneer van Wiggins om de oren. "Landis drinkt en liegt onder eed. Hoe kan je hem nu serieus nemen?", aldus Wiggins in 2011. "Ik heb altijd geweten dat het een hypocriet is", sneert Landis nu zeven jaar later terug. (op dreef) "Ik heb met mijn eigen ogen kunnen zien hoe het wereldje werkt. Ik zag hem veranderen. Hij moet de waarheid vertellen, want het zal alleen maar erger worden. De hele zaak is pure fraude."

Toekomst

Tot slot heeft de gewezen dopingzondaar nog onheilspellende woorden over voor de Britse wielerformatie. "Dit moet het einde van het team zijn," denkt Landis. "Ik ben er honderd percent zeker van dat er dit jaar geen Sky-team zal rijden in de Ronde van Frankrijk. Tel alle kleine stukjes op. Je moet maar twee hersencellen hebben om te beseffen dat dit niet louter toeval is. Jongens als Chris Froome en Dave Brailsford (algemeen manager van Sky) moeten eens weten hoe zelfvoldaan en verwerpelijk ze eruitzien. Maar het zijn de grootste klootzakken op aarde. Ze dachten dat ze op de top van de wereld stonden en dat het allemaal wel leuk was, maar niemand zal die mannen ooit nog kunnen vertrouwen."

Maar of de wielerwereld zonder Sky beter af is, weet Landis niet. "Het komt toch allemaal opnieuw terug. Het ene team wordt opgedoekt en vervangen door een nieuwe ploeg met nieuwe fans die niet weten hoe het er aan toegaat in het wielrennen. Ze supporteren, maar uiteindelijk wordt het toch opnieuw hetzelfde f*cking verhaal. Namelijk eentje met een heleboel drugs."