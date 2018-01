Dumoulin: "Affaire-Froome verschrikkelijk voor het wielrennen" LPB

19u11

Bron: AFP 0 AFP Doping In Wielrennen Bijna een maand nadat bekend raakte dat Chris Froome (Sky) positief testte op Salbutamol tijdens de afgelopen Vuelta, heeft Tom Dumoulin gereageerd op de affaire.

"Toen ik het nieuws vernam, vond ik het verschrikkelijk", vertelde de 27-jarige Nederlander vandaag op de presentatie van Team Sunweb in Berlijn. "Ik ken de details van de zaak niet, het enige wat ik weet is dat Froome positief getest heeft. Ik denk dat het beter voor iedereen zou zijn als de bevoegde instanties zo snel mogelijk een beslissing nemen. In theorie is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar in mijn ploeg werkt dat anders. Ik besef dat ik, mocht ik tegen de lamp lopen, onmiddellijk een schorsing zou krijgen. Dat is bij Sky niet het geval."

Froome testte positief op het middel Salbutamol. De renner werd daar al op 20 september van op de hoogte gebracht. Het onderzoek van het B-staal bevestigde de positieve test. De 32-jarige Brit, die de Tour al viermaal op zijn naam schreef, kreeg geen voorlopige schorsing opgelegd en ontkent momenteel de feiten.