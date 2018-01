De oproep van UCI-voorzitter Lappartient aan Sky: "Schors Froome voorlopig" YP

18 januari 2018

18u50

UCI-voorzitter David Lappartient heeft vandaag in de Franse regionale krant Le Télégramme Team Sky opgeroepen viervoudig Tourwinnaar Chris Froome te schorsen in afwachting van de beslissing van de UCI over zijn positieve dopingtest. Lappartient gaf ook aan dat hij het voor mogelijk acht dat de zaak lang blijft aanslepen.

"Sky zou Froome moeten schorsen", stak Lappartient fors van wal. "Maar het is momenteel niet aan mij om in te grijpen. Zonder de schuld van de renner vast te stellen, zou het dat voor iedereen makkelijker maken. Het is aan Brailsford (de manager van Sky, red) om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat het peloton dat ook wilt. De renners zijn het beu steeds met doping gelieerd te worden." De Nederlandse Girowinnaar, Tom Dumoulin, liet eerder al optekenen dat hij in zo'n situatie door zijn team geschorst zou worden.

Lappartient kreeg de positieve test van Froome naar eigen zeggen een uur na zijn verkiezing op 21 september te horen. "Of Froome nu gefraudeerd heeft of niet, in de ogen van het grote publiek is hij al schuldig", legde de Fransman bitter uit. "Momenteel bekijken we met experts het proces. De cijfers zijn wat ze zijn. Het is aan Froome om ons uit te leggen hoe het komt dat de concentratie salbutamol bij hem zo hoog was. Vervolgens bekijken wij of zijn argumenten ontvankelijk zijn. Als dat niet het geval is, zal hem een schorsing opgelegd worden. Dat zou twee jaar kunnen zijn. Als hij onze beslissing niet aanvaardt, kan hij naar het antidopingtribunaal van de UCI trekken om beroep aan te tekenen. Dan ben je vertrokken voor een juridisch getouwtrek dat minstens een jaar duurt. Dat willen we juist ten alle prijze voorkomen."