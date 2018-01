Cancellara: "Motortje in fiets? Er is een kans dat je gepakt wordt" TLB

27 januari 2018

21u48

Bron: La Gazzetta Dello Sport 24 Doping In Wielrennen De storm rond zijn persoon is alweer een tijdje gaan liggen, maar in een uitgebreid interview met de Italiaans sportkrant La Gazzetta dello Sport is Fabian Cancellara nog eens teruggekomen op de uitingen van ex-renner Phil Gaimon. De Amerikaan schreef in zijn biografie ‘Draft Animals’ dat hij zeker weet dat Cancellara tijdens zijn carrière mechanische doping heeft gebruikt.

'Spartacus' is duidelijk niet onder de indruk van de beschuldigingen van Gaimon. "Hij wilde gewoon veel boeken verkopen en koos daar ook een goede maand voor", aldus Cancellara in de toonaangevende Italiaanse sportkrant. "In november gebeurt nooit iets, dus werd het bommetje probeerde te droppen snel opgemerkt."

De nu 36-jarige Zwitser ging ook dieper in op het eventuele gebruik van mechanische doping in het peloton. "Ik denk niet dat er al iemand is geweest die een motortje heeft gebruikt, omdat er een kans is dat je gepakt wordt", aldus de drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Er is veel jaloezie en als je wint, richten ze hun pijlen op jou. Maar ik ben blij met wat ik in mijn loopbaan voor het wielrennen heb gedaan."

Midden november vorig jaar daagde Cancellara Gaimon al uit voor een wedstrijdje. Er kwam nog geen reactie van Gaimon en dus herhaalt Cancellara zijn voorstel nog eens. "Ik ben benieuwd hoeveel watt Gaimon kan trappen. Ikzelf haal nog mooie resultaten, ook al ben ik helemaal niet in vorm. Gaimon zou naar één van mijn ‘Chasing Cancellara’-wedstrijden moeten komen, zo zijn er meer dan genoeg in 2018."