ARD: “Twee Duitse WorldTour-renners betrokken bij dopingzaak ‘Operatie Aderlass’” XC/LPB

23 december 2019

Er zijn nieuwe namen opgedoken in 'Operatie Aderlass', de zaak rond de Duitse dopingarts Mark Schmidt. Volgens ARD hebben twee Duitse WorldTour-renners zich laten voorzien van bloeddoping.

“Het gaat om twee Duitse wielrenners die met WorldTour-teams aan de Tour de France hebben meegedaan. Eén van hen is nog actief beroepsrenner”, klinkt het bij televisiezender ARD. De publieke omroep heeft de nieuwe namen bekendgemaakt aan een Duitse procureur, die vorige week aanklachten heeft ingesteld tegen Schmidt en vier medeplichtigen. De namen zijn nog niet openbaar gemaakt.

Tot dusver waren 23 atleten betrokken bij ‘Operatie Aderlass’, het onderzoek naar de in Erfurt gevestigde arts Mark Schmidt. De voormalige Duitse sprinter Danilo Hondo gaf in mei toe deel uit te maken van het dopingnetwerk. Ook voormalig sprintkoning Alessandro Petacchi, Kristijan Durasek, Kristijan Koren, Borut Bozic, Stefan Denifl en Georg Preidler kwamen naar voren in de dopingzaak.