Ann-Sophie Duyck trekt naar Cervélo Bigla - BMC ontslaat Samuel Sanchez na positief B-staal 13u45

Bron: Belga 0 TDW

Ann-Sophie Duyck trekt naar Cervélo Bigla

Ann-Sophie Duyck rijdt volgend seizoen voor Cercélo Bigla. De vice-Europees kampioene kondigde eerder haar vertrek bij het Britse Drops Cycling Team aan.

"Ik geloof dat dit een nieuwe stap is in mijn carrière", reageerde Duyck. "Ik kijk ernaar uit om het team te helpen en wedstrijden te winnen. Dit is een erg professionele ploeg die het de renners mogelijk maakt om op hun beste niveau te presteren", aldus Duyck die ploegmate wordt van onder meer Ashley Moolman-Pasio en Lotta Lepistö.



"Ann-Sophie vormt een duidelijke meerwaarde voor onze ambitieuze groep", verduidelijkte ploegbaas Thomas Campana. "Wij vinden als team het tijdrijden, een discipline waar ze steengoed in is, erg belangrijk. Maar onderschat Ann-Sophie ook niet in wegwedstrijden. We geloven rotsvast in haar kwaliteiten."



In het Noorse Bergen was Cervélo Bigla goed voor brons op het WK ploegentijdrijden.

[Announcement] ¿¿



We're pleased to inform you @AnnSophieDuyck will join the team next year. Here's all the details: https://t.co/OFoegmpHEY pic.twitter.com/dDLEiImL6L Cervélo Bigla(@ CerveloBigla) link

BMC ontslaat Sanchez

BMC heeft de samenwerking met Samuel Sanchez stopgezet nadat ook in zijn B-staal het groeihormoon GHRP-2 is teruggevonden.

Medio augustus maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend dat de 39-jarige Sanchez was betrapt op het gebruik van doping. De olympische kampioen op de weg in Peking 2008 liep op 9 augustus bij een controle buiten competitie tegen de dopinglamp. BMC besliste meteen om Sanchez te schorsen, in de selectie voor de Vuelta werd hij vervangen door Loïc Vliegen. Hij had nog het recht op de analyse van het B-staal, maar dat blijkt dus ook positief.

Sanchez reed de voorbije vier seizoenen voor BMC. Voordien was hij veertien jaar aan de slag bij het Baskische Euskaltel-Euskadi. Op zijn palmares prijken naast zijn olympische titel onder meer nog een etappe en de bolletjestrui in de Tour en vijf ritzeges in de Vuelta. Hij werd ook een keer tweede in het eindklassement van de Tour (2010) en een keer tweede (2009) en derde (2007) in dat van de Vuelta.

TDW