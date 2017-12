18 dagen in het rood en bloemetjes voor meesterknecht Nieve: zo won Froome de Vuelta Glenn Van Snick

12u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Doping In Wielrennen De dubbel Tour-Vuelta, het was al van Bernard Hinault in 1978 geleden dat iemand dat huzarenstukje voor mekaar kreeg. Sinds deze ochtend luidt de vraag op ieders lippen evenwel: won Chris Froome de Vuelta op een eerlijke manier? Een relaas van drie weken Britse suprematie onder de Spaanse zon.

Blitzstart

Winnen doet Team Sky niet, maar op dag één toont de Britse formatie opnieuw klaar te zijn voor het betere rondewerk. BMC gaat in de ploegentijdrit dan wel met de zege aan de haal, de belangrijkste conclusie is dat Chris Froome en zijn kompanen hun grootste concurrenten om de eindzege meteen op enkele seconden zetten. De Brit kan vanaf kilometer één rekenen op zijn knechten.

EPA

Dat betekent evenwel niet dat Froome zich comfortabel achter de rug van Wout Poels of Mikel Nieve verstopt. In de derde rit toont de Brit zich met een snedige demarrage namelijk meteen als dé te kloppen man. Froome dropt in de eerste de beste bergetappe van de Vuelta een stevig bommetje, alle nevenfavorieten weten meteen hoe laat het is. De rit wint hij er niet mee, de rode leiderstrui is wel de zijne. Dankzij de bonificatieseconden telt de kopman van Sky tien seconden voorsprong op eerste achtervolger Vincenzo Nibali. "Ik denk niet dat ik de rode trui de hele weg naar Madrid kan houden, maar we zullen ons best doen", vertelt Froome.

Na zich enkele etappen bedeesd te houden -de vluchters krijgen meer dan eens een vrijgeleide terwijl ook Alberto Contador enkele speldenprikjes mag uitdelen- is de achtste rit tussen Hellín en Xorret del Catí alweer gesneden koek voor de berggeit. In een sterk uitgedund peloton schudt Froome op de laatste klim van de dag -de Alto Xorret, een kuitenbijter van vijf kilometer met stroken tot 18 procent- een flinke versnelling uit de kuiten. Voor de ritzege komt hij te laat, maar hij kan alweer enkele tellen uitlopen in het klassement. 10 seconden worden er 28.

photo_news

Psychologische tik

Recupereren van die inspanning hoeft niet, want een dag later trekt Froome voor een eerste keer in deze Vuelta aan het langste eind. Op 500 meter van de finish laat hij op de Cumbre del Sol -de steilste strook meet een percentage van 21 percent- de hele meute achter zich. Hoewel het opnieuw over slechts enkele seconden gaat, deelt de Tourwinnaar alweer een serieuze klap uit aan zijn naaste tegenstanders. Zo ook psychologisch. "Mijn benen zijn super, ik heb nu toch al een behoorlijke kloof op de andere klassementsrijders", laat Froome optekenen.

Photo News

Een dag later zet hij die woorden kracht bij. Op de slothelling naar Calar Alto zet hij samen met metgezel Nibali het hele peloton onder druk. Met Miguel Angel Lopez is de vogel gaan vliegen, maar dankzij een tweede stek dient hij onder meer Contador en Bardet de definitieve genadeslag toe. De Brit heeft in het algemene klassement nu 1 minuut en 19 seconden voorsprong op de 'Haai van Messina.' Gestaag de voorsprong uitbouwen, heet zoiets.

BELGA

Een droomverhaal tot nu, maar in de twaalfde rit komen er toch enkele barstjes in het pantser. Een nerveuze Froome komt tweemaal ten val, waardoor ploegmakkers Nieve en Poels vol aan de bak moeten. Dankzij de superknechten finisht Froome amper twintig seconden achter de topfavorieten. Schade beperkt. Vier dagen later weet de Brit de mindere dag te herstellen, na een indrukwekkende demarrage op de Alto Hoya de la Mora pronkt er opnieuw een voorsprong van één minuut op de tabellen van het klassement. "Gisteren had ik een mindere dag, maar ik ben goed hersteld. De Vuelta gaat verder, en ik ben er helemaal klaar voor."

TDW

Versus Kelderman

Helemaal klaar, en dan moet zijn specialiteit nog komen. In een tijdrit van 40,2 kilometer van Navarra naar Logrono lijkt Wico Kelderman even roet in het eten te gooien, maar rijft Froome toch zijn tweede dagzege binnen. Nog veel belangrijker: de Brit vergroot zijn voorsprong op Nibali met maar liefst 57 seconden. De definitieve kloof lijkt geslagen, Froome op weg naar een fenomenale dubbel.

AFP

Maar een dag later lijken de steile flanken van Los Machucos nog een aardig mondje mee te praten. Froome kent zijn slechtste dag van deze Vuelta en laat zijn dichtste belagers Nibali en Kelderman gaan. Nieve verricht echter berenwerk en neemt zijn kopman op sleeptouw. Mooie woorden aan het adres van zijn Spaanse ploegmakker zijn dan ook meer dan terecht, door het knechtenwerk houdt hij 1 minuut en 16 seconden over op Nibali, Kelderman volgt op ruim twee minuten.

AFP

Nibali krijgt even hoop -is Froome dan toch niet zo goed als hij laat uitschijnen?- maar de dag daarop krijgt de Italiaan zo goed als dezelfde rekening gepresenteerd. De Brit vindt in Contador -op zoek naar een laatste kunststukje in de laatste grote ronde van zijn carrière- een ideale collega om alle illusie bij Nibali de kop in te drukken. De tandem stormt op de Santo Toribio de Liébana weg van het nummer twee uit het klassement. Met één minuut en 37 seconden staat er met nog één bergrit op het programma alweer een geruststellende voorsprong op de tabellen. En vooral het gevoel zit opnieuw goed bij Froome. Hij is de beste van deze Vuelta. Die avond -op 7 september- laat de Brit een te hoge salbutamolwaarde noteren tijdens een dopingcontrole.

Photo News

De rooskleurige kloof verlamt Froom niet, hij wil in schoonheid eindigen. Op de beestachtige Angliru zet Froome immers de puntjes op de 'i'. Terwijl Contador zijn afscheid luister bijzet met een indrukwekkende solozege, laat de Brit onder impuls van collega Poels op enkele kilometers van de meet alles en iedereen achter zich. De Vuelta is definitief gereden, en dag voor de ceremoniële slotrit naar Madrid heeft Froome twee minuten voorsprong op Nibali. Zijn eerste eindzege in de Ronde van Spanje is een feit, de dubbel sinds Bernard Hinault evenzeer. "Een waanzinnig gevoel en ongelofelijke rollercoaster", aldus de Brit. "Dit was de zwaarste grote ronde die ik ooit reed. Iedere dag gebeurde er iets anders. Ik ben euforisch."

TDW

Photo News

AP