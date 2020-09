“Onderzoekers Operatie Aderlass hebben nieuw dopingproduct in het vizier” Redactie

10 september 2020

11u24

Bron: Het Nieuwsblad 0 Wielrennen Onderzoekers in Operatie Aderlass hebben een nieuw dopingproduct in het vizier, meldt Het Nieuwsblad. H7379 Hemoglobin Human heet het en het heeft een gelijkaardig effect als EPO. Op de farmaceutische markt is het nog niet te verkrijgen, maar het middel zou wel al z'n intrede hebben gemaakt in het peloton.

De Duits-Oostenrijkse recherche, die ook belast is met het onderzoek in de bloeddopingzaak Operatie Aderlass, kliste een maand terug een Kroatische dealer die fungeerde als leverancier van Mark Schmidt. Dat is de dokter die centraal stond in bovengenoemd bloeddopingschandaal, waarbij in mei vorig jaar vijftig sporters (waaronder (ex-)wielrenners als Stefan Denifl en Alessandro Petacchi) tegen de lamp liepen. En de Kroaat ging ook aan het praten. Zo werkte Schmidt met het H7379 Hemoglobin Human en ook andere renners zouden zich het middel hebben laten toedienen. Het onderzoeksteam zou nu renners op het spoor zijn die het middel in 2016 en in 2017 hebben gebruikt, maar ook al werden het UCI en het onafhankelijke dopingcontrole-orgaan CADF, het is nog steeds wachten op de resultaten van het onderzoek.

Peter Van Eenoo van het Gentse dopinglab is niet vertrouwd met het product, maar schetst bij Het Nieuwsblad de werking ervan. “De opgenomen zuurstof in de longen wordt sneller getransfereerd naar de weefsels die het nodig hebben, waardoor de uithouding van de atleet verbetert”, klinkt het. Het middel is traceerbaar tijdens dopingcontroles, maar behoort niet tot de standaardprocedure. Enkel wanneer er specifiek naar gezocht wordt kan het, middels een bijkomend en duur extra onderzoek, worden opgespoord. Ziedaar waarom Schmidts klanten zo lang onder de radar bleven.