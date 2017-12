"De houding van Froome lijkt angstig veel op de manier waarop Armstrong zich verschool achter zijn ziekte" MDB

Bron: AD 4 AP Doping In Wielrennen Thijs Zonneveld, columnist bij Algemeen Dagblad, vindt dat Chris Froome zich in de salbutamolaffaire te veel verstopt achter de ziekte astma. De voormalige Nederlandse wielrenner legt in zijn column zelfs de link met dopingzondaar Lance Armstrong.

"Froome verschuilt zich achter zijn aandoening en achter miljoenen astmapatiënten over de hele planeet", doet Zonneveld zijn verhaal. "Hij probeert zichzelf gelijk te stellen aan al die andere sporters die worstelen met astma. Hij doet voorkomen alsof zijn dopingzaak een heksenjacht is op astmapatiënten. Hij schuift astma naar voren als het centrale probleem van zijn dopingaffaire. Dat is gelul."

"Het lijkt angstig veel op de manier waarop Lance Armstrong zich verschool achter zijn ziekte. Armstrong wees tien jaar geleden bij dopingbeschuldigingen naar kanker en naar andere kankerpatiënten. Hij verschoof de discussie keer op keer van hemzelf naar zijn ziekte en plaatste zichzelf en passant op een moreel superieure positie. Een aanval op Armstrong was een aanval op kankerpatiënten." Armstong was ook de centrale figuur die de gele armbandjes van 'livestrong' op de markt bracht, ten voordele van kanker. Zonneveld zegt dat Froome daar niet ver af zit. "De volgende stap is dat hij lichtblauwe polsbandjes gaat verkopen voor het astmafonds #pufstrong", luidde het in een tweet.

De volgende stap is dat hij lichtblauwe polsbandjes gaat verkopen voor het astmafonds. #pufstrong Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link