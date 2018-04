Doodsoorzaak Goolaerts mogelijk nooit bekend Viona Daelemans

09 april 2018

12u37

Bron: VTM Nieuws 25 Wielrennen De kans bestaat dat we de exacte doodsoorzaak van wielrenner Michael Goolaerts nooit zullen kennen. Volgens hartspecialist Pedro Brugada zijn niet alle hartritmestoornissen op te sporen. De dokter zegt aan VTM NIEUWS dat er in het Belgische wielrennen wel al voldoende screenings gebeuren.

De 23-jarige Michael Goolaerts overleed gisteravond nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens Parijs-Roubaix. De vraag stelt zich of de renner eerst een hartstilstand kreeg en dan viel, of andersom. Wanneer een persoon een aantal dagen na een hartstilstand overlijdt, laat dat littekens achter op het hart. Bij Goolaerts was de tijd tussen het infarct en zijn overlijden veel korter, waardoor dat geen sporen nalaat en de doodsoorzaak dus moeilijk te bepalen is.

Familieleden onderzoeken

Volgens Pedro Brugada zal een autopsie daardoor niets aan het licht brengen. “Het is daarom belangrijk om de familieleden van Michael Goolaerts te gaan onderzoeken.” Als het effectief om een erfelijk probleem gaat, is het niet evident om dat op voorhand op te sporen, aldus Brugada. “Je moet dan al gericht gaan onderzoeken.”

Brugada zegt ook dat niet alle ritmestoornissen op te sporen zijn. “Bij de ziekte CPVT krijgt een persoon ritmestoornissen door een verhoging van adrenaline. Die mensen kunnen de ene dag een fietsproef doen bij de dokter waarbij alles normaal is, maar even later bij een andere inspanning plots overlijden.”

Voldoende screenings?

Het is dus moeilijk om te zeggen of de dood van Michael Goolaerts vermeden had kunnen worden. Volgens Pedro Brugada gebeuren er in ons land wel al voldoende screenings bij wielrenners. “In ons land verplicht de Belgische wielerbond hartscreenings, maar dat is niet in elk land het geval. Het varieert wereldwijd van onderzoeken die niets voorstellen tot uitgebreide onderzoeken die veel aan het licht brengen. Dat laatste is in ons land al gebeurd bij verschillende sporters."

Een van de komende dagen zal in Frankrijk alvast een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van Michael Goolaerts. Dat heeft het parket van het Franse Cambrai vandaag bevestigd. Het parket van Cambrai opende inmiddels een onderzoek om proberen te achterhalen wat precies tot de dood van Goolaerts heeft geleid. De autopsie kadert in dat onderzoek. "Volgens de eerste elementen lijkt het om een hartfalen te gaan, waarna hij is gevallen, en was het niet de val die tot zijn toestand heeft geleid", stelt het parket.

Na de finish in Roubaix kreeg Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van Goolaerts, de vraag van de politie om de fiets en helm van de renner voor het gerecht ter beschikking te houden.