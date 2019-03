Dolblije Stybar rondt opnieuw puik teamwerk af: “Jungels bleef maar brandstof in de tank hebben” TV

29 maart 2019

17u29

Bron: Sporza 0 Wielrennen Opnieuw prijs voor Deceuninck-Quick.Step. Zdenek Stybar bezorgde de ploeg van Patrick Lefevere met de E3 BinckBank Classic een nieuwe klinkende zege. Daarmee is de Tsjech de opvolger van zijn ex-ploegmaat Niki Terpstra.

“Ik wist op voorhand dat de E3 een belangrijke koers is, maar had z’n 100 km voor het einde niet echt een goed gevoel. Ik zat redelijk vanachter en had maar één doel: zo snel mogelijk vooraan geraken. Daarom was de samenwerking met Bob (Jungels,red.) zo belangrijk. Ik vroeg hem of de klim niets voor hem was en zo konden we de ontsnapping inzetten. Dat was het ideale scenario. Op de Paterberg reden we ook telkens op kop, dus konden we het de rest lastig maken. Bob bleef maar brandstof in zijn tank hebben, waardoor we bleven aanvallen. In zo een goede vorm is de overwinning een groot plezier.”