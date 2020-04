Doet Alejandro Valverde er nog een extra jaartje bij? “Deze crisis kan mijn afscheid van de sport uitstellen” XC/MXG

19 april 2020

13u09

Bron: El Mundo 1 Wielrennen Alejando Valverde zou in 2021 een punt achter zijn imposante wielerloopbaan zetten, Maar overweegt er nu toch nog een jaartje bij te doen. De Spanjaard, die zaterdag 40 wordt, wou immers nog twee seizoenen alles geven en vreest dat er dit jaar niet meer gekoerst wordt.

“De UCI heeft dan wel een nieuwe kalender opgesteld, maar met deze coronapandemie is het onmogelijk te voorspellen of daar ook echt iets van in huis gaat komen. Ik zie het somber in”, vertelde de wereldkampioen van 2018 in een telefonisch interview met El Mundo.

In Murcia leeft Valverde nu al een maand in quarantaine en daar heeft hij het moeilijk mee. “Godzijdank heb ik een groot huis en hebben de kinderen plaats om te voetballen, te tennissen of te fietsen, maar ik mis de trainingen op de weg, de wind op mijn gezicht. Ik train wel op de rollen, maar dat is met weinig motivatie. Fysiek en mentaal brandt trainen op de rollen je helemaal op. Bovendien weet je ook niet waar je het voor doet. Met deze onzekerheid is het moeilijk om je een doel voor ogen te houden.”

Het feit dat we al lang thuis zijn zal veel invloed hebben op ons lichaam. Maar de carrosserie went aan alles Alejandro Valverde

Valverde tekende bij Movistar nog een contract tot 2021, maar denkt erover na langer door te gaan. “Bij het begin van de lockdown had ik nog niet het idee dat we een heel jaar gingen verliezen, nu ik zie hoe het evolueert, denk ik daar anders over. Deze crisis kan mijn afscheid van de sport uitstellen. Het is zeker mogelijk dat ik er nog een jaar bij doe. Laat ons eerst afwachten of er dit jaar toch nog gekoerst wordt of niet.”

Atypisch

Voor 2020 had Valverde van de Olympische Spelen in Tokio een hoofddoel gemaakt, nu zal zich hij zich op de grote rondes moeten richten. “Als die er effectief komen, worden het atypische koersen. Met andere resultaten dan die op de gebruikelijke data. Ons lichaam is gewend aan een routine en aan specifieke temperaturen. Daarnaast zal het feit dat we al lang thuis zijn, veel invloed hebben. Maar de carrosserie went aan alles.”

Welke grote rondes Valverde gaat rijden, weet hij nog niet. “Ze alle drie rijden, is onmogelijk. De Tour is natuurlijk de belangrijkste. Het wordt nog afwachten hoe de rondes er gaan uitzien. De Vuelta wordt nu in november gereden. Dan vind ik dat ze ook het parcours moeten veranderen. Normaal zou er dit jaar in het noorden van Spanje gereden worden, maar daar kan het in november behoorlijk koud zijn. Dus vind ik dat ze zuidelijkere en warmere oorden moeten opzoeken.”

Het WK in het Zwitserse Aigle moet Valverde ook liggen. “Maar of dat nu nu een hoofddoel is? Ik weet het niet. Het is moeilijk om in deze complexe situatie over doelen te spreken.”

