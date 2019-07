Doe mee aan de Gouden Tour en win talloze prijzen Redactie

03 juli 2019

09u41 0 Gouden Tour Ook deelnemen aan de Tour? Dat kan met onze Gouden Tour. Surf snel naar Ook deelnemen aan de Tour? Dat kan met onze Gouden Tour. Surf snel naar www.goudentour.be en maak kans op talloze prijzen. De reglementen vindt u hieronder.

Deadlines inschrijvingen (Speeldag 1)

Om deel te nemen vanaf de eerste speeldag van De Gouden Tour, moeten ploegen via de site ingeschreven en de betaling ontvangen zijn vóór 6 juli om 12u. Alle ploegen dienen tijdig betaald te worden en zijn pas geldig wanneer wij het deelname bedrag ontvangen hebben. Ploegen die na deze deadline worden ontvangen scoren geen punten voor de eerste speeldag.

Betalingen

Deelname aan De Gouden Tour bedraagt 7 euro per ploeg. Als abonnee van Het Laatste Nieuws kan je ook dit jaar weer gratis deelnemen aan De Gouden Tour ter waarde van € 7. Vanaf heden behoud je voor élk spel dezelfde promotiecode, namelijk je abonneenummer (6 of 7 cijfers) met direct daarachter je postcode (4 cijfers). Bijvoorbeeld: 4683441730 voor abonneenummer 468344 die in 1730 Asse woont. Zolang het abonnement actief is, blijft deze code behouden voor ELK GOUDEN SPEL. Indien je jouw abonneenummer niet kent, kan je contact opnemen met onze abonnementendienst op 02 454 25 90.

Ploegen

Je kiest 15 renners die samen niet meer dan 275 miljoen waard zijn en niet meer dan 3 renners uit éénzelfde ploeg bevatten. Daarnaast kies je een superkopman uit je 15 renners die extra punten kan scoren. Deze superkopman kan je per speeldag aanpassen. Je hebt recht op 2 transfer per ploeg tijdens het spel. De punten van de renner die je UIT je team verwijdert, blijf je behouden. De punten van de renner die je IN je ploeg brengt, tellen vanaf het moment dat je deze in je ploeg hebt (dus punten gescoord voordat hij in je team stond, krijg je uiteraard niet). Via de superkopman die je gekozen hebt kan je ook extra punten scoren: Deze verdient immers 20 punten extra wanneer hij op de 1e plaats eindigt in de rit. Voor een 2e plaats in de rit krijgt de superkopman 15 punten extra, en voor een 3e plaats ontvangt hij 10 punten extra.

Opgelet! Voor élke speeldag heb je dezelfde superkopman die je selecteerde voor de 1e speeldag dat je meespeelde in het spel. Je dient dus élke speeldag opnieuw je superkopman aan te passen indien je NIET de superkopman wil van de 1e speeldag.

Prijzen

De hoofdwinnaar van het eindklassement gaat aan de haal met liefst 5.000 euro. De eerste 123 uit de eindstand winnen allemaal een prijs. Elke speeldag is er een Minerva fiets te winnen en 24 andere prijzen. Voor meer info over het reglement, prijzen en speeldagen: www.goudentour.be