Doe mee aan de Gouden Klassiekers en win maar liefst 7.000 euro

26 februari 2020

11u09 0 Wielrennen Nog 3 keer slapen! En dan begint eindelijk het klassieke voorjaar, en natuurlijk ook een nieuw seizoen van de Gouden Klassiekers. Vanaf de Omloop tot Luik-Bastenaken-Luik, dankzij Het Laatste Nieuws en hln.be kan je weer prachtige prijzen winnen. Hoe je dat doet, lees je op deze pagina. Veel plezier en succes!

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan de Gouden Klassiekers: eenvoudiger kan niet. Surf naar www.goudenklassiekers.be en begin te sleutelen aan jouw ideale voorjaarsploeg. Stel jouw ideale wielerploeg(en) samen door uit de beschikbare rennerslijst 15 renners te kiezen met een budget van 275 miljoen euro en verzamel zoveel mogelijk ereplaatsen in de belangrijkste voorjaarsklassiekers. Let op, je kan maximum 3 renners van hetzelfde team kiezen.

Daarnaast dien je ook een superkopman aan te duiden, waarmee je extra punten kan verdienen als die op het podium eindigt. Je kan deze superkopman elke speeldag wijzigen. Je hebt ook recht op drie transfers. Het tarief bedraagt 9 euro per ploeg. Na elke speeldag kan je jouw score raadplegen op www.goudenklassiekers.be. De winnaars van elke speeldag verschijnen ook op deze site.

Ben je abonnee? Gebruik je promocode

Als abonnee van Het Laatste Nieuws kan je ook dit jaar weer gratis deelnemen aan De Gouden Klassiekers, indien je op 11 februari 2020 een lopend abonnement had op Het Laatste Nieuws. Je behoud voor élk spel trouwens dezelfde promotiecode, namelijk je abonneenummer (6 of 7 cijfers) met direct daarachter je postcode (4 cijfers). Bijvoorbeeld: 4683441730 voor abonneenummer 468344 die in 1730 Asse woont. Zolang het abonnement actief is, blijft deze code behouden voor ELK GOUDEN SPEL. Let op, per deelnemer kan je slechts 1 abonneecode gebruiken.

Indien je jouw abonneenummer niet kent, kan je contact opnemen met onze abonnementendienst op 02 454 25 90 of online. Indien je in 2019 reeds deelnam aan De Gouden Klassiekers, ontvang je uiterlijk woensdag 27 februari een kortingscode ter waarde van 4,5 euro. Per deelnemer kan je slechts 1 kortingscode gebruiken.

Hoe scoor je punten?

We maken een onderscheid tussen WorldTour-wedstrijden en niet-WorldTour-wedstrijden wat betreft de puntentoekenning. In een WorldTour-wedstrijd krijgen de eerste 30 renners punten, gaande van 100 tot 2 punten. In een niet-WorldTour-wedstrijd behalen de eerste 30 renners punten, van 85 punten voor de winnaar tot 1 punt voor de nummer 30 in de uitslag.

Je kan ook punten scoren met jouw superkopman, die je per speeldag kan kiezen. Die verdient 15 punten extra wanneer hij op de eerste plaats eindigt in de wedstrijd. Voor een tweede plaats krijgt de superkopman 10 punten extra, en voor een derde plaats 5 punten extra. Elke ploegmaat van de winnaar die aan de rit start, krijgt vijf punten.

Belangrijk om te weten

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog een aantal belangrijke zaken, zodat je optimaal aan het spel kan deelnemen. Van jouw 15 ideale renners dien je er 1 als superkopman te selecteren om extra punten te verdienen. Die superkopman kan je per speeldag aanpassen. Je kan maximum 3 renners van eenzelfde team in jouw wielerploeg opnemen. Het spel telt 16 speeldagen waarin de belangrijkste voorjaarsklassiekers in binnen- en buitenland werden opgenomen.

Ook de rittenkoersen Parijs Nice en Tirreno Adriatico maken deel uit van de speelkalender. Voorts is er nog maar één extra klassement: ‘De Dubbel’, een combinatie van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Win 7.000 euro en andere leuke prijzen

De eindwinnaar gaat aan de haal met 7.000 euro cash. De volledige top 100 van het eindklassement krijgt een prijs. Daarnaast geven we elke speeldag nog andere prijzen weg, zoals een elektrische fiets, ‘gewone’ fietsen, gsm’s, fitnesstoestellen, mountainbikes, mini-cruises en nog véél meer! Tot slot is er nog het extra klassement ‘De Dubbel’, waar we nog eens éxtra prijzen voorzien bovenop de speeldagprijzen.

Het volledige reglement kan je raadplegen op de website www.goudenklassiekers.be.

