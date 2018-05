Doe mee aan de Gouden Giro en win maar liefst 10.000 euro! Redactie

In de schaduw van de grote kanonnen à la Christopher Froome, Elia Viviani, Tom Dumoulin en Thibaut Pinot staan vrijdag ook 13 landgenoten aan de start van de 101ste Giro d'Italia. We stellen hen graag aan u voor. Verdienen ze een plaatsje in uw ploeg?

TIM WELLENS - De ex-ritwinnaar

De enige der Belgen die weet hoe het voelt om een rit te winnen in de Giro. In 2016 won Wellens (26, Lotto-Fix All) immers de zesde etappe, een bergrit na een lange vlucht. Herinner u de beelden waarbij Wellens bij het overschrijden van de finishlijn z’n fiets in de lucht steekt.

VICTOR CAMPENAERTS - De kandidaat roze trui

Deze Giro start met een tijdrit. Dé kans met andere woorden voor Lotto om de roze leiderstrui te pakken. Met Victor Campenaerts (26) hebben ze immers een heel snelle man in huis. Campenaerts bereidde zich minutieus voor op deze race tegen de klok. Zo eindigde hij in de proloog van de ronde van Romandië nog op een vijfde plaats, op een parcours dat niet eens op z’n lijf geschreven was.

LOUIS VERVAEKE - De helper van de titelverdediger

Een tweede opeenvolgende Girowinst. Dat is het doel van Tom Dumoulin. Het speerpunt van Team Sunweb rekent daarbij op de steun van onze landgenoot Louis Vervaeke (24 en dus jongste Belg). Samen bereidden ze de Giro voor in de Sierra Nevada. In 2015 reed Vervaeke al eens de Giro. Hij was toen de op twee na jongste deelnemer van allemaal.

BEN HERMANS - De ervaren Giro-rot

Na 2012, 2014 en 2017 is dit al de vierde Giro voor Ben Hermans (31). Hij is daarmee dit jaar de landgenoot met de meeste ervaring in de Ronde van Italië. De kopman van Israël Cycling Academy start voor ‘eigen’ publiek in Jeruzalem.

JÜRGEN ROELANDTS - De meeste grote rondes

Pas z’n tweede Giro wordt het, maar voor Jürgen Roelandts (32) is deze Ronde van Italië wel al de 10de grote ronde uit z’n carrière. Samen met Loïc Vliegen rijdt hij deze Giro voor BMC. Doel van Roelandts: zich mengen in de massaspurten en hier en daar een mooie ereplaats wegkapen.

JENS DEBUSSCHERE, TOM VAN ASBROECK, LOÏC VLIEGEN, GIJS VAN HOECKE, FREDERIK FRISON EN BAPTISTE PLANCKAERT - De debutanten

Voor FREDERIK FRISON (25, Lotto-Fix All) en BAPTISTE PLANCKAERT (29) wordt het zelfs hun allereerste grote ronde tout court. Voor Frison zelfs z’n eerste wedstrijd ooit op Italiaanse bodem. Planckaert zal zich in een Katusha-ploeg zonder klassementsambities mogen mengen in de sprints, Frison (25) moet zich vooral amuseren, eens proberen mee te zitten in de juiste vlucht en trachten uit te rijden.

JENS DEBUSSCHERE (28, Lotto-Fix All) kon nog niet winnen in de Giro, maar weet wél hoe het voelt om te zegevieren op Italiaanse bodem: zo pakte hij al eens een ritzege in de Tirreno-Adriatico.

TOM VAN ASBROECK (28, Education First-Drapac) reed wel al twee grote rondes, maar nog nooit de Giro. Hij moet het pad effenen voor teamgenoot Sacha Modolo.

LOÏC VLIEGEN (24, BMC) leek lange tijd niet in aanmerking te komen voor een Giro-selectie, mede door een handbreuk. Door de blessure van ploegmaat Bettiol werd hij alsnog opgevist. Als hij kan, mag Vliegen mee in een ontsnapping.

Voor GIJS VAN HOECKE (26, LottoNL-Jumbo) tenslotte slechts één dubbele opdracht: het leven van snelle man Danny Van Poppel en kopman George Bennett zo makkelijk mogelijk maken.

SANDER ARMÉE en TOSH VAN DER SANDE - Twee van de 6 Lotto-Belgen

Naast Frison, Wellens, Campenaerts en Debusschere mogen ook onze landgenoten SANDER ARMÉE en TOSH VAN DER SANDE vrijdag voor Lotto-Fix All starten in Jeruzalem. Armée, met z’n 32 lentes samen met Jürgen Roelandts de nestors van de Belgische delegatie, weet wat het is om te winnen in een grote ronde. Eerder pakte hij immers al een zege in de Vuelta. Lukt het hem ook in de Giro?

TOSH VAN DER SANDE (27) mag dan weer de spurt op gang trekken voor Debusschere.

* HOE DEELNEMEN?

Deelnemen aan de Giro is heel eenvoudig: surf naar www. goudengiro.be en begin te sleutelen aan die ideale Giroploeg. Stel jouw ideale wielerploeg(en) samen door uit de beschikbare rennerslijst 15 renners te kiezen met een budget van maximum 275 miljoen euro. Let op, je kan maximum 3 renners van hetzelfde team kiezen. Daarnaast dien je ook een superkopman aan te duiden waarmee je extra punten kan verdienen. De Gouden Giro bestaat uit 17 speeldagen. Lager op deze pagina vind je een overzicht van de speeldagen. Het tarief voor de Gouden Giro bedraagt 7 euro per ploeg. Na elke speeldag kan je jouw score raadplegen via www.goudengiro.be en ontdek je ook meteen of je in de prijzen gevallen bent.

* BELANGRIJK OM WETEN

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog een aantal belangrijke zaken zodat je optimaal aan het spel kan deelnemen. Van je 15 ideale renners dien je er 1 als superkopman te selecteren om extra punten te verdienen. Deze superkopman kan je per speeldag aanpassen. Je kan max. 3 renners van een zelfde team in je wielerploeg opnemen. Het spel telt 17 speeldagen waarin alle Giroritten werden opgenomen. Voorts kan je ook meedingen in 2 extra klassementen nl. ‘Sprint’ en ‘Berg’. Tijdens de Giro heb je recht op 2 transfers/ploeg. Je kan ook doorlopend bijkomende ploegen inschrijven.

OPGELET! Je ploegen zijn pas geldig wanneer we de betaling effectief ontvangen hebben. Betaal daarom bij voorkeur online zodat je ploegen meteen geldig zijn. Via overschrijving is het belangrijk om ruim op voorhand je ploegen te betalen. Ploegen kunnen altijd worden aangepast tot vlak voor de deadline waarvoor ze werden ingeschreven, ook indien ze reeds werden betaald.

* HOE PUNTEN SCOREN?

In een Girorit en individuele tijdrit scoort de top 30 van de rituitslag punten: van 50 punten voor de winnaar tot 1 punt voor de 30ste. Daarnaast krijgen de ploeggenoten van de ritwinnaar ook punten voor ‘assistentie’. Ook dit jaar krijgen zowel de leider in het algemeen klassement (roze trui) als de leiders in de nevenklassementen (paarse -, blauwe- & witte trui) extra punten. Je kan ook punten scoren met je superkopman die je elke speeldag kan kiezen. Dit is een renner in jouw team waarvan jij denkt dat hij de volgende rit zal winnen. Deze verdient 15 punten extra wanneer hij op de 1e plaats eindigt in de rit. Voor een tweede plaats in de rit krijgt de superkopman 10 punten extra, en voor een derde plaats ontvangt hij 5 punten extra.

Een uitgebreid wedstrijdreglement én de uitgebreide prijzenpot kan je raadplegen op onze website www.goudengiro.be.

* PRIJZEN

Zowel in het algemeen klassement als het dagklassement maak je kans op tal van prijzen. Zo gaat de eindwinnaar aan de haal met 10.000 euro, maar geven we élke speeldag ook een Jaguar racefiets of mountainbike, een laptop, een delifryer of verschillende andere keukentoestellen weg. In totaal geven we voor 50.000 euro aan prijzen weg, verdeeld over 355 winnaars!

