Doe jij het beter dan onze sportredactie? Dit zijn onze teams voor de Gouden Klassiekers Redactie

27 februari 2020

14u55 0 Wielrennen Nu zaterdag wordt het klassieke voorjaar op gang geschoten met de Omloop, de traditionele opener van het Vlaamse wielerseizoen. Ook dit jaar organiseert Het Laatste Nieuws het online wielerspel ‘ Nu zaterdag wordt het klassieke voorjaar op gang geschoten met de Omloop, de traditionele opener van het Vlaamse wielerseizoen. Ook dit jaar organiseert Het Laatste Nieuws het onlinewielerspel ‘ De Gouden Klassiekers ’. De sportredactie van HLN en VTM NIEUWS maakten elk hun eigen ploeg aan. Doe jij het beter dan onze kenners?

De ploeg van HLN Sport

Sagan (35) - Van der Poel (35) - Van Avermaet (31) - Stybar (28) - Pedersen (26) - Lampaert (25) - Jungels (22) - Teunissen (19) - Cosnefroy (12) - Vliegen (10) - Bjerg (9) - Simmons (7) - Eekhoff (6) - Edward Planckaert (5) - Taminiaux (4)

Met Stybar, Lampaert en Jungels kiezen we voor drie gouden pionnen — de ‘as’, zeg maar — van de meest succesvolle ploeg ter wereld, Deceuninck-Quick.Step. Patrick Lefevere wéét hoe hij het in het Vlaamse voorjaar met zijn jongens moet aanpakken. En vooral: hoe hij koersen moet winnen. Dat heeft hij al meermaals bewezen.

Sagan en Van Avermaet zijn de koningen van de regelmaat. Zij leveren gegarandeerd punten op. Het actuele vormpeil van Sagan is ons voorlopig een raadsel, maar Van Avermaet bewees in Valencia en de Algarve klaar te zijn voor de klassieke lente. Aanvullen doen we verder met hét aanstormende klassieke fenomeen, Van der Poel, wereldkampioen Pedersen die we in de Tour Down Under keihard aan zichzelf zagen werken zonder al concrete resultaten te rijden en Teunissen, het goedkopere Jumbo-Visma-alternatief voor Van Aert.

Tip: Ben jij de grootste wielerkenner? Surf naar www.goudenklassiekers.be en stel vóór zaterdag 29 februari jouw ploeg samen.

Cosnefroy won al de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Hij is pas voorzien voor de Waalse klassiekers, maar we zien hem in Parijs-Nice een etappe winnen. Vliegen, Edward Planckaert en Taminiaux — onthoud die naam, steengoeie coureur — zijn Belgen die uitstekend aan het seizoen zijn begonnen. Bjerg is drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de U23. Een echte klasbak, die zich in zijn eerste profseizoen al meteen op de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne stort.

Ook Eekhoff en Simmons zijn neoprofs. Twee jongens met een verhaal. Eekhoff is de man die op het WK U23 in Yorkshire de wereldtitel werd ontnomen wegens veelvuldig stayeren. Hij start alvast in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Misschien teert hij wel een beetje op revanchegevoelens. Simmons is een klassieke kopie van Remco Evenepoel. Ook alles en iedereen weggeblazen in zijn laatste juniorenjaar en op zijn 18de rechtstreeks de stap gezet naar de elite, bij Trek-Segafredo. De jongste renner van de WorldTour krijgt meteen een zeer aantrekkelijk voorjaarsprogramma voorgeschoteld.

De ploeg van VTM NIEUWS Sport

Mathieu Van der Poel (35) - Wout Van Aert (32) - Greg Van Avermaet (31) - Zdenek Stybar (28) - Tim Wellens (25) - Alexander Kristoff (23) - Bob Jungels (22) - Nils Politt (21) - Krists Neilands (10) - Dries De Bondt (10) - Amund Grondahl Jansen (10) - David Gaudu (9) - Piet Allegaert (7) - Kristoffer Halvorsen (6) - Nils Eekhoff (6)

De eerste naam die we invullen in ons lijstje is een makkelijke. Mathieu Van der Poel won vorig jaar Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Dit jaar liggen zijn grote doelen iets vroeger. Hij rijdt de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, maar vooral in de Ronde en Roubaix wil hij scoren. En geen haar op ons hoofd dat er aan twijfelt of hem dat ook zal lukken. Bij de naam van Wout Van Aert staan iets meer vraagtekens na z’n vreselijke blessure bij die val in de Tour. Die twijfels nam Van Aert zelf voor een groot deel weg door een kort, maar sterk, veldritseizoen – kijk maar naar de winst in Lille. We geloven dat Van Aert in staat moet zijn om nog stappen vooruit te zetten in vergelijking met vorig seizoen.

Een vaste klant in onze voorjaarsploeg is Greg Van Avermaet. 34 jaar, maar gaat nog altijd vol overtuiging op zoek naar overwinningen dit voorjaar. Z’n ploeg CCC is sterker geworden met de komst van Matteo Trentin. Waar de Olympische kampioen vorig jaar nog het volledige gewicht van z’n ploeg moest dragen is dat dit jaar anders. Misschien het juiste recept om eindelijk te triomferen in de Ronde? De eerste naam van Deceuninck-Quick-Step is Zdenek Stybar. Hij beleefde vorig seizoen een boerenjaar met winst in de Omloop en de E3. Tussendoor reed hij nog een paar fraaie ereplaatsen bij elkaar. Dit jaar boekte hij ook al een overwinning in de Ronde van San Juan. Iets wat ietwat onder de radar bleef door het succes van Evenepoel in Argentinië. Stybar wordt één van de speerpunten in het Vlaamse voorjaar – naast Julian Alaphilippe. Maar die laatste kost 36 miljoen, dat was ons nét iets te duur.

Stel nu jouw ploeg samen op www.goudenklassiekers.be en win 7.000 euro



De enige renner van die andere Belgische WorldTour-ploeg, Lotto-Soudal is Tim Wellens. 28 jaar en heeft al een knappe erelijst bij elkaar gereden. Dit jaar rijdt hij bijzonder veel wedstrijden in het voorjaar, neem daarbij alle wedstrijden vanaf de Brabantse Pijl en dat maakt dat Wellens ook een plaats krijgt in dit lijstje. Vorig jaar werd hij al derde in de Omloop, wie weet doet hij dit jaar nóg beter? Een 32-jarige bonk uit Noorwegen is de volgende: Alexander Kristoff. Hij won vorig jaar ietwat verrassend Gent-Wevelgem, maar bevestigde die goede vorm met een podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen. Ook dit seizoen is hij het speerpunt van UAE – Team Emirates. Bovendien is Kristoff met z’n 23 miljoen verrassend goedkoop.

De tweede renner van Deceuninck-Quick-Step is Bob Jungels, oud-winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar focuste hij voor het eerst op het voorjaar en dat viel reuze mee. Dit seizoen is de Ronde van Vlaanderen zijn grote doel. Hou de Luxemburger maar in de gaten. Misschien wel dé doorbraak van vorig seizoen was voor Nils Politt, een 25-jarige krachtpatser uit Duitsland die rijdt voor Israel Start-Up Nation. 6de in de E3, 5de in de Ronde en 2de in Parijs-Roubaix na Philippe Gilbert. Die ervaring gecombineerd met een jaartje ouder zou hem moeten in staat stellen om mee te doen in elke wedstrijd van het Vlaamse voorjaar.

Uit dezelfde ploeg als Nils Politt kiezen we de Let Krists Neilands. Toegegeven, het is een kleine gok, maar dat de 25-jarige Neilands veel in z’n mars heeft, bewees hij vorig jaar met een overwinning in de GP de Wallonie waar hij onder andere Jasper Stuyven achter zich hield. Met z’n 10 miljoen vonden we dit wel het proberen waard. Dries De Bondt is één van de helpers van Mathieu Van der Poel bij Alpecin-Fenix. Normaal gezien wordt alles bij die ploeg op de Nederlandse alleskunner gezet. Maar in koers weet je nooit hoe het loopt. De Bondt is 28 en won dit jaar al een rit in de Ster van Bessèges én het bergklassement in de Ronde van Algarve. Dat hij een wedstrijd kan winnen bewees hij ook al in het verleden door tot twee keer toe Halle-Ingooigem op z’n naam te schrijven.

De 26-jarige Noorse kampioen Amund Grondahl Jansen is misschien een andere verrassende naam, maar hij rijdt niet voor niets voor Jumbo-Visma. Daar is Wout Van Aert de absolute kopman, maar Grondahl Jansen zei zelf al dat hij zal proberen onder de radar te blijven en als het kan zélf zal proberen scoren. Wij zijn benieuwd. David Gaudu is een naam die u niet moet verwachten in het Vlaamse voorjaar. Het is een tactische keuze voor een renner die zal uitkomen in de wedstrijden ná Parijs-Roubaix, de Ardennenklassiekers met andere woorden. David Gaudu is 23 jaar en was vorig jaar de meesterknecht van Thibaut Pinot in de Ronde van Frankrijk. Gaudu werd ook geruisloos zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Zal ongetwijfeld zelf dromen van meer.

Een Belgische sprinter die bij het Franse Cofidis rijdt, en het is niet Belgisch kampioen Tim Merlier of supertalent Jasper Philipsen. Daarvoor hadden we geen budget meer. Piet Allegaert werd dit seizoen al vierde en vijfde in massasprints in de Ronde van San Juan. Wie weet kan hij wel scoren in Kuurne-Brussel-Kuurne of de Scheldeprijs? Nog een snelle – en goedkope – man: Kristoffer Halvorsen, de derde Noor in onze ploeg. De voorbije twee jaar nog aan de slag bij Ineos. Nu rijdt hij bij EF Education, de ploeg van Sep Vanmarcke. Daar ontbrak het aan een snelle man. Daar hopen ze nu vurig dat Halvorsen kan doorbreken in wedstrijden als Kuurne-Brussel-Kuurne en – wie weet – zelf Milaan-Sanremo.

Tot slot, met z’n 22 jaar de jongste van onze voorjaarsploeg, de Nederlander Nils Eekhoff. Die kent u ongetwijfeld nog van het WK voor beloften vorig jaar in Yorkshire. Een halfuur lang was Eekhoff wereldkampioen, maar hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd voor ‘stayeren’ achter de wagen. Dit jaar rijdt hij een groot deel van het Vlaamse voorjaar voor Sunweb. Voor zes miljoen mag Eekhoff ons daar bewijzen dat we hem ook voor andere dingen dan dat WK zullen onthouden.

Transfers

Elk jaar mogen er ook drie wissels doorgevoerd worden. We hebben enkele grote namen zoals Peter Sagan en Oliver Naesen niet kunnen opnemen in onze ploeg, maar die kunnen dus nog worden getransfereerd. Zelf hadden wij Jakob Fuglsang op het oog. De Deense klimmer van Astana won al de Ruta del Sol en zal ook één van de topfavorieten zijn in de Strade Bianche en de Tirreno. Wij denken er echter aan om Fuglsang na Parijs-Roubaix te wisselen voor pakweg Greg Van Avermaet. De Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik (die won hij vorig jaar!) moeten hem toch liggen. Diezelfde tactiek kan u toepassen voor renners als Dylan Teuns, Maximilian Schachmann, Alejandro Valverde of pakweg… Remco Evenepoel. U weet toch dat Luik-Bastenaken-Luik één van z’n grote doelen is?

Tip: Doe mee aan het online wielerspel De Gouden Klassiekers. Schrijf je in vóór zaterdag 29 februari en maak kans op de hoofdprijs!

Lees ook:

De Gouden Klassiekers: deze kopmannen en underdogs moeten in jouw ploeg

Koud, regen en rukwinden tot 80 km/u: Omloop wordt er eentje voor flandriens

Van Avermaet verkent Omloop-parcours: “Ik verwacht er wel veel van”