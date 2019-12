Dochter (14) van Axel Merckx moet 2 jaar chemo ondergaan: “Athina staat voor zwaarste opdracht” ODBS

09 december 2019

12u15

Bron: Facebook Jodi Merckx 0 Wielrennen Athina Merckx, de dochter van Axel en Jodi en kleindochter van Eddy, staat voor een lange strijd tegen een tumor. Dat schrijft haar moeder Jodi in een emotioneel bericht op Facebook. In die post roept ze op om een project voor het goede doel in Guatemala, dat Athina na aan het hart ligt, financieel te steunen.

“Onze dochter Athina staat voor de zwaarste opdracht in haar nog jonge leven, iets waar een kind van veertien eigenlijk niet mag geconfronteerd mee worden”, schrijft de vrouw van Axel Merckx. “Ze start morgen een chemotherapie die twee jaar lang duurt en 78 behandelingen telt. Maar recent deed ze vrijwilligerswerk in Guatemala voor het Project Somo’s en laatst vroeg ze me dat we haar geen cadeaus voor Kerstmis moeten geven, maar wel geld storten voor de kinderen van dat project. Het zou haar zo blij maken dat de kinderen daar ook volgend jaar met de bus naar school kunnen en alle kleine beetjes helpen.” De link naar het project vind je HIER. Ook Axel Merckx deelt de link op zijn Instagrampagina en stelt immens fier te zijn op zijn dochter: “Ondanks haar gevecht vindt ze toch nog de kracht om anderen te helpen.”

Begin dit jaar werd er een traag groeiende tumor aan de achterkant van de knie van Athina ontdekt. Die werd toen in een ziekenhuis in Ohio verwijderd. Daar werd gezegd dat de tumor niet kwaadaardig was, maar nadien moet Athina opnieuw slecht nieuws gekregen hebben. Ze loopt school in Aberdeen Hall, een privéschool in het Canadese Kelowna in British Columbia waar het gezin Merckx woont. Athina heeft nog een oudere zus, Axana. Zij veroverde op haar achttiende in mei van dit jaar twee titels op het Belgisch kampioenschap zwemmen.

Het gaat om een zogenaamde desmoïd, een soort wekedelentumor die in het bindweefsel ontstaat. Een desmoïdtumor is geen kanker. De tumor kan zich niet verspreiden via het bloed of lymfe naar andere lichaamsdelen, maar kan wel agressief groeien en de omliggende weefsels en organen flink beschadigen. De tumor heeft dus wel bepaalde kwaadaardige eigenschappen en daarom is behandeling belangrijk.