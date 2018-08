DJ Peter Sagan: Slovaak leeft zich voor 30.000 fans in Herentals helemaal uit TJH

Voor meer dan 30.000 toeschouwers won Peter Sagan het na-Tourcriterium van Herentals, voor Greg Van Avermaet en Mathieu Van der Poel. Na de huldiging zette de wereldkampioen zich achter de draaitafel voor een dj-set. Binnen de kortste keren stond de bomvolle Grote Markt in vuur en vlam. Met deze geste betuigde Sagan zijn steun aan To Walk Again, dat is gevestigd in het AZ van Herentals en helpt patiënten of mensen met een fysieke beperking weer te stappen, onder meer met een staprobot. Na de koers kreeg Sagan zijn bloemen trouwens overhandigd door Jolien Van Loy, een bloemenmeisje in een staprobot.