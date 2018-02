Dit weekend start het wielervoorjaar én de Gouden Klassiekers: pittige vooruitblik met acteur en koersfan Begijn Le Bleu “Ik hou niet van Sagan. Hij is voorspelbaar” Michaël Vergauwen

21 februari 2018

05u00 4 Wielrennen Eindelijk. Op de lente is het nog even wachten, maar komend weekend start wél het klassieke voorjaar. Eindelijk weer koersen. De Omloop. Én de Gouden Klassiekers, het wielerspel van Het Laatste Nieuws. Comedian, cabaretier, acteur, maar in de eerste plaats wielerfan. Begijn Le Bleu weet met z’n enthousiasme geen blijf. “Die eerste klassieker, in zo’n mythisch landschap: fantastisch.”

(Uitleg Gouden Klassiekers vind je onder interview Begijn)

Hij is leraar van opleiding, maar het grote publiek kent hem vooral als comedian, cabaretier of acteur (ex-‘Foute Vriend’ onder meer). Begijn Le Bleu is in z’n vrije tijd ook amateur-ornitholoog, maar in de eerste plaats bezeten van wielrennen. Dat mag u behoorlijk letterlijk nemen. Zo trekt de Waaslander langs culturele centra met zijn ‘Ronde van Begijn’, een show waarbij hij samen met bekende wielrenners in hun verleden duikt en ook vooruitblikt op de komende wedstrijden. Een koerscafé, zo u wil. Spannend, interessant, entertainend, een lach, een traan (al dan niet van het lachen), kortom exact waar Le Bleu, en bij uitbreiding het wielrennen, voor staat. De neerslag van al die shows werd overigens ook al in een gelijknamig boek gegoten. Zeggen dat Le Bleu al heel lang aftelt naar de start van het voorjaar, is een open deur intrappen.

Van waar komt jouw voorliefde voor het wielrennen?

Begijn: “Ik ben geboren in 1971, toen de start van de Ronde Van Vlaanderen nog in Sint-Niklaas lag. Mijn vader nam me altijd mee. De geur van Algipan (een zalfje, red.): heerlijk. Ik kreeg toen van vader een handtekeningenboekje. Elk jaar ging ik op jacht. De koers kende ik van op tv, maar plots werd het realiteit. Heel echt allemaal.”

Ondertussen zette je voor de koers zelfs je job als stand-up comedian op een lager pitje.

“Op een bepaald moment besloot ik om bewust tijd te maken voor het wielrennen. Ook al klinkt het zwaar, iets met de koers doen was, samen met een podcast over vogels, een project dat ik echt wou realiseren in mijn leven. In de Ronde van Begijn kan ik dat ei kwijt.”

Hoe lang tel je al af naar komend weekend?

“Al een hele tijd. Het wordt tijd dat het begint. De Omloop dan in de eerste plaats, maar ook Kuurne, Milaan-Sanremo,… De terugkeer naar Vlaanderen is altijd iets speciaals. Het kriebelt. Ik hou van dat voorjaar, al reken ik daar ook de Giro bij. Dat is toch de mooiste ronde. De kinderen gaan nog naar school dan, je kan rustig kijken. (lacht) Vorig jaar was ik er een paar dagen bij: die sfeer is onbetaalbaar. Ik maakte ook de Tour al een paar keer mee, maar in de Giro geraak je toch overal makkelijker bij. Op één meter van Quintana en Nibali raken: geweldig. Dat maak je niet mee in de Tour. Maar eerst kijk ik toch vooral uit naar de Omloop. Die eerste klassieker, in zo’n mythisch landschap: fantastisch. Al is ook Parijs-Roubaix machtig om mee te maken. In ’t echt zoveel feller dan op tv. Op de voorlaatste strook applaudisseerde ik voor Edward Theuns, waarop hij z’n hoofd draaide en me een knipoog gaf. Ongelofelijk. De Strade Bianche is nog zo’n mooie wedstrijd. Genieten.”

Vorig jaar wonnen Van Avermaet, Gilbert en Sagan haast alles: hoeveel koersen gaat dat trio dit jaar onder elkaar verdelen?

“Wel, ik vraag me echt hardop af welke buitenlander de klassiekers onveilig kan maken. Kwiatkowski wordt eentje om in de gaten te houden en Matthews misschien ook, maar voor de rest… Ergens hoop ik dat dit jaar nóg Belgischer wordt dan het vorige. Ik hoop dat Greg wint, dat er nog eens een duel met Gilbert komt. En ik hoop dat de jonge garde zich wat meer gaat laten zien. Wellens, Edward Theuns, Naesen, Stuyven. Benoot: heel benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen. Hij ontpopt zich nu als een klimmer, ook al had iedereen na zijn vijfde plaats in de Ronde had gedacht dat hij dé nieuwe klassieke renner zou worden. Greg zei dat hij de hete adem van Oliver Naesen in zijn nek voelt. Zo’n Belgisch onderonsje: mooi, toch?”

Je bent fan van Van Avermaet, hé?

“Absoluut. Ik had de eer om een paar feesten van hem op te luisteren, na zijn olympische titel mocht ik zijn publiek opwarmen. Zijn parcours is zo mooi. Tom Boonen was het supertalent dat het gewoon waarmaakte, maar bij Greg was het echt een zoektocht. Hij moest leren winnen, mensen geloofden niet in hem. Hij heeft hun ongelijk bewezen. De underdog groeide uit tot supersporter. Schoon. olympisch kampioen, Parijs-Roubaix, tourritten, de Tirreno. Hij won op zijn manier. Nooit onsportief. Godzijdank is hij beredeneerder dan vroeger, maar nooit op een vuile manier. Hoe hij vorig jaar in Parijs-Roubaix Stybar nog terughaalde, ook al zat die al heel lang op zijn wiel. Je moet het toch maar kunnen. Toch nog die kracht en die punch hebben, het karakter ook om te zeggen ‘fuck you, dit moet je niet meer proberen’.”

Wat denk je van Sagan?

“Ik weet het niet. Hij mist het openingsweekend al… Ik heb het niet zo voor Sagan. Hij is natuurlijk een fantastische renner, maar het begint allemaal wat voorgekauwd te worden. Zijn streken, zijn maniertjes: allemaal een beetje voorspelbaar. Daar hou ik niet van.”

Wie wordt dé verrassing?

“Ik hoop echt dat Edward Theuns doorbreekt. Die mag eens iets winnen van mij. Bij Sunweb krijgt hij de ruimte om vol voor de Belgische klassiekers te gaan, wat bij Trek toch iets minder het geval was. Ik gun het hem van harte. E3 Harelbeke of Gent-Wevelgem of zo. Dat zou geweldig zijn. Als je ook heel het verhaal achter zijn rugblessure kent: die jongen verdient het.”

Stel: jij bent ploegleider. Je budget is onbeperkt. Wie rijdt er bij Team Begijn?

“Jürgen Roelandts. Sowieso. En Iljo Keisse. Ik ben een Keisse-fan. De kopman is uiteraard Greg. En Theuns voor de spurt. Op een klein heuveltje heeft hij de punch om te winnen. Tim Declercq wil er bij. En Laurens De Plus voor in de burgen. Yves Lampaert ook. Lawrence Naesen. Jens Keukeleire. En voor in de bergen Serge Pauwels. (denkt na) Hoeveel renners mag ik kiezen? (lacht) Ik heb er al tien, shit. Schrijf je zeker dat ik heel impulsief moest kiezen? Sagan hoef ik niet. Heb ik Vermote al vernoemd? En Sep Vanmarcke. Sep moét erbij! Die jongen heeft al zoveel pech gehad, ik wenste dat hij eens iets won. Diens tegenslag is zoals bij Theuns, maar dan nog een graad erger. Zo’n jongens gun je het. Hij houdt zich heel low profile nu, maar als hij de benen heeft in Roubaix weet je maar nooit.”

Tot slot: wie wint de Omloop?

“Ik heb die vraag nog al gekregen, en toen gokte ik op Jasper Stuyven. Ik denk dat die echt op revanche gaat uit zijn. Of een derde keer Greg: hoe zot zou dat niet zijn?!”

(Meer info over Begijn Le Bleu en zijn Ronde op www.begijnlebleu.be.)

TEAM ‘BEGIJN LES BLEUS’ - 272 miljoen

GOUDEN KLASSIEKERS 2018

Deelnemen aan de Gouden Klassiekers is heel eenvoudig: surf naar www. goudenklassiekers.be en begin te sleutelen aan jouw ideale voorjaarsploeg.

Stel jouw ideale wielerploeg(en) samen door uit de beschikbare rennerslijst 15 renners te kiezen met een budget van 275 miljoen euro en verzamel zoveel mogelijk ereplaatsen in de belangrijkste voorjaarsklassiekers. Let op, je kan maximum 3 renners van hetzelfde team kiezen. Daarnaast dien je ook een superkopman aan te duiden waarmee je extra punten kan verdienen indien je superkopman op het podium eindigt. Die superkopman kan je elke speeldag wijzigen. De Gouden Klassiekers bestaat uit 15 speeldagen (1 extra winstkans t.o.v. 2017!) Lager op deze pagina vind je een overzicht van de speeldagen. Het tarief voor de Gouden Klassiekers bedraagt 7 euro per ploeg. Na elke speeldag kan je jouw score raadplegen via www.goudenklassiekers.be en ontdek je ook meteen of je in de prijzen gevallen bent.

Belangrijk om weten

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog een aantal belangrijke zaken zodat je optimaal aan het spel kan deelnemen. Van je 15 ideale renners dien je er 1 als superkopman te selecteren om extra punten te verdienen. Deze superkopman kan je per speeldag aanpassen. Je kan max. 3 renners van eenzelfde team in je wielerploeg opnemen. Het spel telt 14 speeldagen waarin de belangrijkste voorjaarsklassiekers in binnen- en buitenland werden opgenomen. Ook de rittenkoersen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico maken deel uit van de speelkalender. Voorts is er nog maar 1 extra klassement: ‘De Dubbel’, een combinatie van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Tijdens het seizoen heb je recht op 3 transfers/ploeg. Je kan meerdere transfers doorvoeren per speeldag op elk moment tijdens het spel.

OPGELET! Je ploegen zijn pas geldig wanneer we de betaling effectief ontvangen hebben. Betaal daarom bij voorkeur online zodat je ploegen meteen geldig zijn. Via overschrijving is het belangrijk om ruim op voorhand je ploegen te betalen. Ploegen kunnen altijd worden aangepast tot vlak voor de deadline waarvoor ze werden ingeschreven, ook indien ze reeds werden betaald.

Om mee te spelen vanaf de 1e speeldag, moeten je teams ingeschreven én betaald zijn voor zaterdag 24 februari om 12u.

Het volledige reglement kan je raadplegen op de website www.goudenklassiekers.be.

Hoe punten scoren

We maken een onderscheid tussen WorldTour wedstrijden en niet –WorldTour wedstrijden wat betreft puntentoekenning.

Punten voor de eerste 30 renners in de uitslag van een WorldTour-wedstrijd:

Punten voor de eerste 30 renners in de uitslag van geen WorldTour-wedstrijd:

Je kan ook punten scoren met je superkopman die je per speeldag kan kiezen. Deze verdient immers 15 punten extra wanneer hij op de 1e plaats eindigt in de wedstrijd. Voor een 2e plaats in de wedstrijd krijgt de superkopman 10 punten extra, en voor een 3e plaats ontvangt hij 5 punten extra.