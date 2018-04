Dit was het straffe klassieke voorjaar van Wout van Aert: renner scheurde volgens Strava na meer dan 2.000 kilometer aan gemiddelde van 41 km/u over de wegen Mike De Beck

24 april 2018

08u00

Bron: Strava 0 Wielrennen In zijn allereerste voorjaar op de weg klokte Wout van Aert na Parijs-Roubaix af op 2.006,64 wedstrijdkilometers. Meer had de drievoudige wereldkampioen op de weg niet nodig om alle wielerkenners en liefhebbers meer dan te overtuigen. Al die negen ritten plaatste onze 23-jarige landgenoot op de befaamde wielerapp Strava en haalde uiteindelijk een gemiddelde van 40,79 km/u. Dat vraagt om een overzicht.

24 februari: de Omloop (32ste), 202.70 kilometer

Met argusogen werd gekeken hoe Van Aert het er zou afbrengen in zijn allereerste voorjaarsklassieker. Meer dan goed, zo bleek. Drie weken nadat hij in het veld een nieuwe regenboogtrui ophaalde, peddelde Van Aert vlot mee vooraan in de koers. In de finale streed onze landgenoot zelfs mee om de zege, maar zo ver kwam het niet. Volgens Tom Boonen was hij wat geïntimideerd en had hij zelfs nog dichter kunnen eindigen. Een succesvolle start dus en de toon was daarmee meteen gezet. "Het zou best wel eens kunnen dat dit de beste koers van mijn voorjaar was", vertelde de renner van Veranda's Willems-Crelan achteraf. Maar het beste, dat moest nog komen.

De cijfers:

202,7 kilometer

2.099 hoogtemeters

Gemiddelde van 40,2 km/u

Maximum snelheid van 84,6 km/u

Vijfde beste tijd aller tijden op Strava op het segment Muur van Geraardsbergen + Bosberg (9'33" over 5 km)

Onder meer persoonlijk record op de Haaghoek

3 maart: Strade Bianche (3de), 186.43 kilometer

Misschien was de epische strijd op de Toscaanse grindwegen wel zijn beste koers van het voorjaar. Als het op het resultaat aankomt, prijkt de Strade Bianche van de negen ritten alvast wel helemaal bovenaan. Wout van Aert was verwikkeld in een strijd met Romain Bardet en zag dan een beresterke Tiesj Benoot wegsnellen. Met zijn laatste krachten haalde Van Aert wel nog het podium. Ene Fabian Cancellara was alvast onder de indruk van de straffe prestatie. "Chapeau voor Wout van Aert vandaag. Verander alstublief naar de weg", gaf de Zwitser mee op Twitter.

De cijfers:

363 Watt na vijf uur koers

186,43 kilometer

3.536 hoogtemeters

Gemiddelder van 36 km/u

Maximum snelheid van 88,2 km/u

Tweede beste tijd aller tijden op Strava op het segment Leccio - bivio ferratore (1'09" over 1,1 km)

14 maart: Nokere Koerse (32ste), 233.50 kilometer

Een (heel) kleine opdoffer was de valpartij in Nokere Koerse. In een bocht schoof Van Aert onderuit, maar hij kon zonder al te veel schade zijn weg wel verder zetten. Sterker nog: in het slot ging hij zelfs nog in de aanval en gooide Van Aert zijn troeven op tafel. Het mocht niet baten, want de groep werd weer gegrepen. Waarna Van Aert in dienst reed voor zijn ploegmakker Sean De Bie (die werd achtste). Opnieuw wel een bemoedigende prestatie op de Vlaamse wegen.

De cijfers:

233,5 kilometer

1.700 hoogtemeters

Gemiddelde van 39,4 km/u

Maximum snelheid van 76 km/u

Tweede beste tijd aller tijden op Strava op het segment Lange Aststraat (1'42" over 1,1 km)

Onder meer persoonlijk record op de Ooikeberg

18 maart: GP Denain (12de), 196.70 kilometer

Vier dagen later een nieuwe koers en opnieuw was Van Aert op de voorposten te bewonderen. Door een late winterprik in Frankrijk werden er heel wat kasseistroken geschrapt en dat was jammer voor de Belg die op de kasseien ervaring wilde opdoen voor Parijs-Roubaix. Van Aert wilde zijn aangepaste fiets voor de Helleklassieker testen, maar zette zich al snel over de ontgoocheling heen. Na vijftien kilometer trok hij erop uit met een kleine groep die dan wel weer werd gegrepen. Dat weerhield Van Aert er niet van om opnieuw uit te pakken met een demmarage. Nu veel dieper in de koers. Opnieuw werd hij bij de lurven gegrepen, maar Van Aert sleepte wel nog een mooie twaalfde plek uit de brand.

De cijfers:

196,7 kilometer

1.285 hoogtemeters

Gemiddelde van 43,1 km/u

Maximum snelheid van 67,3 km/u

Vierde beste tijd aller tijden op Strava op het segment Cote de pave d'Avesnes le sec (2'44" over 2,1 km)

Zesde beste tijd aller tijden op Strava op het segment Abscon (2'49" over 1,6 km)

Onder meer persoonlijk record op de Rue de Bouchain

21 maart: Driedaagse Brugge - De Panne (36ste), 208.90 kilometer

De vernieuwde Driedaagse Brugge - De Panne dan. Anders dan de naam doet vermoeden werd die koers niet in drie dagen, maar voor het eerst wel in een dag afgewerkt. Van Aert was alvast vastberaden om zo vlak voor de grotere afspraken de benen nog eens te testen. Bij de eerste passage aan de poldervlakte van De Moeren schudde hij nog een tempoversnelling uit de kuiten. "Laat de klassiekers maar komen!", klonk het bij de renner op Strava.

De cijfers:

208,9 kilometer

918 hoogtemeters

Gemiddelde van 41,5 km/u

Maximum snelheid van 74,2 km/u

Zesde beste tijd aller tijden op Strava op het segment Aartrijkberg 2.0 (1'05" over 0,8 km)

Achtste beste tijd aller tijden op Strava op het segment Vergelijken met Wybe (2'26" over 2 km)

Onder meer persoonlijk record op de Moeren

25 maart: Gent-Wevelgem (10de), 254.20 kilometer

De kaap van een wedstrijd van 200 kilometer was dan al gerond, maar toch twijfelde Van Aert zelf nog wat aan het langere werk. Ongegronde twijfels. In Gent-Wevelgem trapte de man op de Kemmelberg bijvoorbeeld bijzonder klein, maar zat hij daardoor ook wel heel attent vooraan te koersen. “Op de Kemmelberg zag je duidelijk dat hij momenteel tot de vijf besten van het peloton hoort”, vertelde Sven Nys. "In amper drie wedstrijden heeft hij zich al opgewerkt tot een erg gerespecteerde renner binnen het peloton", stak ook Sep Vanmarcke zijn bewondering voor zijn landgenoot in de Sporza-studio niet onder stoelen of banken.

A very entertaining second time Kemmelberg! #GWE18 #7racesinFlandersFIelds pic.twitter.com/stoPC1KLHK GentWevelgem(@ GentWevelgem) link

De cijfers:

Beste tijd op Strava op het segment Afdaling Katsberg (23" over 0,5 km)

254,2 kilometer

1.854 hoogtemeters

Gemiddelde van 42,2 km/u

Maximum snelheid van 87,1 km/u

Tweede beste tijd aller tijden op Strava op het segment Kemmelberg Kemmel - Top (3'45" over 1,5 km)

Vijfde beste tijd aller tijden op Strava op het segment Aanloop Kemmelberg (1'35" over 0,8 km)

Onder meer persoonlijk record op de Baneberg

28 maart: Dwars door Vlaanderen (83ste), 185.09 kilometer

Drie dagen later betwistte Van Aert al de volgende voorjaarskoers. Al verliep dat niet meteen van een leien dakje. De 23-jarige renner knalde hard tegen een seingever aan en bezeerde daarbij ook zijn rug. Niet veel later kreeg Van Aert ook nog eens af te rekenen met een leegloper. Een pechdag dus. Dat kan ook al eens voorvallen in het vaak nerveuze voorjaar.

De schade lijkt mee te vallen, maar het was een harde valpartij! #DDV18 pic.twitter.com/xJNVPUOMj5 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

De cijfers:

KOM (King of the Mountain) op het segment Dwars door Avelgem (2'10" over 1,8 km)

185,09 kilometer

1.442 hoogtemeters

Gemiddelde van 40,9 km/u

Maximum snelheid van 87,8 km/u

Onder meer persoonlijk record op de Taaienberg, de Kluisberg, de Kortekeer en de Steenbeekdries

1 april: Ronde van Vlaanderen (9de), 272.92 kilometer

Bij je eerste deelname aan Vlaanderens Mooiste meteen in de top tien eindigen, het is weinigen gegeven. Wout van Aert speelde het zomaar klaar. Zich nestelend in de groep der favorieten zette hij mee de jacht in op leider Niki Terpstra en de taaie Deen Mads Pedersen. Die twee bleven wel buiten schot en toch wist Van Aert de negende plek in de wacht te slepen. En dat in zijn allereerste monument. De complimenten bleven dan ook niet uit. "Volgend jaar moet je hier gewoon voor de zege gaan, Wout!", vertelde Eddy Planckaert, die Van Aert eerder in onze krant al een monstertalent noemde, in al zijn euforie. De jonge snaak heeft het ongetwijfeld goed in de oren geknoopt.

De cijfers:

272,92 kilometer

2.381 hoogtemeters

Gemiddelde van 41,3 km/u

Maximum snelheid van 82,1 km/u

Onder meer persoonlijk record op de Oude Kwaremont, de Haaghoek en de Parikeberg

Tweede beste tijd aller tijden op Strava op het segment Koppenberg - Steenbeekdries - Taaienberg (14'26" over 8,3 km)

Zesde beste tijd aller tijden op Strava op het segment Koppenberg full climb (3'32" over 1,6 km)

8 april: Parijs-Roubaix (13de), 266.20 kilometer

"Een dag in de hel... #all4goolie." Wout van Aert had zijn afsluiter van het voorjaar zonder enige twijfel anders voorgesteld. Niet omdat zijn prestatie ondermaats was (allesbehalve zelfs), maar wel omdat zijn ploegmakker Michael Goolaerts het leven liet na een hartstilstand tijdens de wedstrijd. Een mokerslag die bijzonder hard aankwam. Van Aert schrapte dan ook zijn vakantie naar Amerika met Sarah. Niet veel later schraapte hij al zijn moed bij elkaar. "Ik zal zeker terugkomen om de bloemen voor hem te pakken", vertelde Van Aert aan journalist Sammy Neyrinck. Als ultiem eerbetoon (Parijs-Roubaix was de droomkoers van Goolaerts) zou het ongetwijfeld wel tellen.

Getuigt van grote klasse om dit te doen. Dank voor jouw openheid,@WoutvanAert. Reportage in #ExtraTimeKoers @canvastv en @sporza. #ALL4GOOLIE #RIPMichaelGoolaerts @Snipercycling pic.twitter.com/j9kFijqaE1 Sammy Neyrinck(@ SammyNeyrinck) link

De cijfers:

266,2 kilometer

1.622 hoogtemeters

Gemiddelde van 42,5 km/u

Maximum snelheid van 74,2 km/u

Tweede beste tijd aller tijden op Strava op het segment Pavé Mérignies à Avelin (48" over 0,6 km)

Onder meer persoonlijk record op de Trouée d'Arenberg en Pavé Mons-en-Pévèle

Totaal:

2.006,64 kilometer

Gemiddelde van 40,79 km/u na negen wedstrijden

16.837 hoogtemeters