Dit moet de nieuwe wielerkalender worden: Ronde van Vlaanderen op 18 oktober, ook Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen krijgen plek

29 april 2020

03u00 20 Wielrennen De nieuwe datum voor de Tour (29 aug-20 sep) staat niet ter discussie. Ook niet nadat de Franse premier Edouard Philippe gisteren bekendmaakte dat evenementen met meer dan 5.000 mensen niet vóór september kunnen plaatsvinden. Vandaag maakt de UCI haar nieuwe kalender bekend. De Ronde van Vlaanderen krijgt een plaats op 18 oktober.

De UCI roept vandaag weer alle partijen rond de virtuele tafel om zich over een nieuwe wielerkalender te buigen. Na de eerdere bekendmaking van de nieuwe datum voor de Tour is het nu de bedoeling om ook de rest van de wielerkalender te publiceren.

Die nieuwe Tourdatum moet alvast niet weer op de schop. De Franse premier Edouard Philippe liet gisteren nochtans weinig ruimte voor interpretatie. 29 augustus is de dag waarop de Tour moet beginnen, en dat is twee dagen te vroeg om te passen in het Franse exitplan voor de coronapandemie. Maar de geruststelling van het ministerie van Sport volgde snel: “Dit betekent niet dat de Tour wordt uitgesteld of geannuleerd.”

In het grote kalenderontwerp van de UCI herneemt het wielerseizoen op 1 augustus in Italië met de Strade Bianche. Eén week later, op 8 augustus, zou Milaan-Sanremo worden gereden, de eerste van vijf Monumenten die allemaal een plaats hebben gekregen.

1 augustus is optimistisch. Zeker in het door corona zwaar getroffen Italië, waar premier Conte pas zondag de eerste stappen heeft gezet in het Italiaanse exitscenario uit de lockdown.

Het Critérium du Dauphiné zou volgens de nieuwe UCI-kalender in de tweede week van augustus plaatsvinden. Die duurt vier in plaats van acht dagen en zou tussen 9 en 16 augustus worden georganiseerd. De kans is groot dat de Dauphiné achter gesloten deuren wordt gereden, zoals voor Parijs-Nice het geval was. Daar zou ASO, dat naar verluidt een korte lijn houdt met het Elysée, mee instemmen. En mogelijk wordt dan eenzelfde scenario gehanteerd voor de Grand Départ van de Tour in Nice op 29 augustus. Een volksevenement bij uitstek, in normale omstandigheden. Maar wellicht moet dat dit keer anders.

Want het is moeilijk om een nieuwe datum te vinden voor de Tour. Op 20 september — slotdag van de Tour in Parijs — begint namelijk ook het WK in het Zwitserse Martigny (20–27 september). De Tour met een week opschuiven lijkt uitgesloten.

Wat met EK?

Na dat WK is het tijd voor de klassiekers, met Waalse Pijl (30 september), Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), Amstel Gold Race (10 oktober), Gent-Wevelgem (11 oktober), Ronde van Vlaanderen (18 oktober), Parijs-Roubaix (25 oktober) en Ronde van Lombardije (31 oktober).

Alle Monumenten krijgen dus een plaats. Bij Flanders Classics mikten ze op 11 oktober voor de Ronde. «Maar ook met 18 oktober kunnen we leven», zegt CEO Tomas Van Den Spiegel. Als Gent-Wevelgem op 11 oktober wordt gereden, dan kan Flanders Classics op woensdag 14 oktober ook nog Dwars door Vlaanderen organiseren.

Het wordt in oktober dan wel kiezen tussen de klassiekers en de Giro, die voorzien is van 3 tot 25 oktober.

En wat met de Vuelta? Die zou op 1 november beginnen. Ervan uitgaande dat organisator Unipublic (dat deels eigendom is van ASO) niet wil inleveren op een grote ronde die drie weken duurt, zou de Vuelta pas eindigen op zondag 22 november. Dan moeten ze in de straten van Madrid al de verlichting aansteken om de renners te zien arriveren.

Dat wordt dus nog een lastige oefening voor UCI-voorzitter David Lappartient, die in het samenstellen van de kalender graag het laatste woord heeft.

Een aantal vragen blijft onbeantwoord. Wat gebeurt er met het EK in het Italiaanse Trento (nu 9-13 september), dat middenin de Tour zou plaatsvinden? En wat met de Canadese WorldTourkoersen, ook al op 11 en 13 september gepland?

