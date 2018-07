Dit is het menu van Tom Dumoulin in de Tour Iwan Tol

24 juli 2018

15u00

Bron: de Volkskrant 0 Wielrennen De avond voor de rustdag is het feest aan tafel bij Sunweb. Dan kan de kok uitpakken. "Een soort steak frites, maar dan zonder patat en mayonaise en met zelfgemaakt brood." En een glaasje rode wijn.

A ls Søren Kragh Andersen ‘zomaar’ eventjes komt buurten in de keuken, weet Robin Scheijen, de 23-jarige kok van Team Sunweb, genoeg. "Vroeg of laat komt de vraag of dat ik deze Tour nog een keer tiramisu ga maken. Søren Kragh Andersen is er gek op. Maar ja, veel te ongezond natuurlijk."

Scheijen is student voeding en diëtiek in Nijmegen en combineert zijn studie met het werken als kok bij Team Sunweb. Vorig jaar werd hij door een kennis gewezen op de vacature die de wielerploeg op LinkedIn had gezet. Na een verdienstelijk debuut in Tirreno-Adriatico, afgelopen voorjaar, maakt hij nu zijn opwachting in de Tour.

