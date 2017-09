Dit is het leuke nieuws van Wout van Aert 14u19 0 Twitter

Wereldkampioen Wout van Aert wekte gisteren via Twitter toch enige nieuwsgierigheid op. Dat er deze week leuk nieuws zat aan te komen, schreef hij. Zonet maakte de Kempenaar (23) bekend dat binnenkort zijn eerste boek in de rekken ligt. Geen biografie. Wel een kijk achter de schermen van de topcrosser. Over hoe hij wedstrijden voorbereidt en beleeft, over fans en journalisten, over alle mensen die hem helpen en bijstaan. Over druk en psychologie, enzovoort. Met andere woorden, de wereld van Wout, én van het veldrijden in het algemeen. Uniek in woord en beeld gebracht. Het naslagwerk verschijnt midden oktober.

IK FIETS FOCUS ~ achter de schermen bij... mezelf ¿¿. Vanaf 14 oktober overal verkrijgbaar. Echt trots op het resultaat! pic.twitter.com/AvJkYkcXru Wout van Aert(@ WoutvanAert) link