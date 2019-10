Dispuut opgelost: Lefevere heeft met Sam Bennett zijn topsprinter tóch beet Joeri De Knop

30 oktober 2019

05u55 0 Wielrennen Patrick Lefevere is in blijde verwachting. Van een ultieme, belangrijke toptransfer voor 2020. Sam Bennett, dan tóch. Na lang palaveren. “Het zou jammer zijn voor die jongen mocht hij niet naar zijn ‘dream team’ kunnen komen.”

Jongens toch, wat een soap. En zeggen dat Lefevere en Bennett in de aanloop naar de Tour al een mondeling akkoord bereikten. Het was enkel nog wachten op de officiële handtekening in augustus. Formaliteit, meer niet. Tot Ralph Denk, teammanager van Bennetts ploeg Bora-Hansgrohe, de Ier wees op een bepaalde contract­optie die de deur plots voor hem dichtsloeg. Er ontstond een patstelling, waarbij de UCI zou moeten beslissen over het lot van de renner. Denk stelde Lefevere een ultieme ruildeal voor: Bennett voor de (van zware blessures herstellende) Colombiaan Hodeg. Lefevere wist niet wat hij hoorde. En bedankte niet zo vriendelijk. “Ik sta niet op de beestenmarkt om vee te verhandelen.”

Drie weken later klaart de hemel op. En ziet ­Lefevere de zon weer schijnen. “«Het beweegt. In positieve zin”, klinkt het aanvankelijk nog eerder aarzelend. “Helemaal zeker ben je natuurlijk pas als je een getekend contract in handen hebt. Maar… ja, het staat op afronden. En maar goed ook, want de zaak sleept nu al zo lang aan. Ik vermoed dat ze bij Bora-­Hansgrohe zo lang mogelijk zullen hebben gewacht. Om Bennett nerveus te maken, zodat hij zou betalen. Maar dat ze uiteindelijk wel inzien dat je weinig kan aanvangen met een renner die je tegen zijn zin wilt houden. (lacht) Ik ben dus in blijde verwachting.”

13 zeges, 11 WorldTour

Mét Bennett komt ook zijn vaste sprintloods Shane Archbold over naar Deceuninck-Quick.Step. De Nieuw-Zeelander maakt deel uit van het transferpakket. Waardige alternatieven zijn het voor het naar Cofidis vertrekkende duo ­Viviani-Sabatini. De Italiaan was dit seizoen weliswaar goed voor bijna 16% van het totale aantal teamzeges (11 op 70). Maar met ruim 27% (13 op 47) was Bennetts winstaandeel in zijn ploeg nog iets beter.

“Uitstekend nieuws”, vindt Lefevere de nakende bekrachtiging dan ook. “Uiteraard hebben we met Jakobsen en Hodeg twee sterke spurters. Maar ze zijn nog jong. En met 285 competitiedagen per jaar is het geen overdreven luxe om er drie in huis te hebben.”

Poster van Boonen

Zeker als die de naam Bennett draagt. Dat hij elf van zijn dertien zeges dit seizoen scoorde op WorldTour-niveau, zint de kwaliteitsfreak in ­Lefevere wel. Op zijn erelijst onder meer al drie Giro- (2018) en twee Vuelta-etappes (2019). In 2020 kan hij bij Deceuninck-Quick.Step aan zijn Tourpalmares beginnen. “Ik vond het jammer, die hele impasse”, aldus Lefevere. “Voor mij, als derde partij die machteloos toekeek. Maar vooral voor die jongen. ‘Sinds mijn twaalfde al heb ik posters op mijn kamer hangen van de ploeg en mijn grote idool Tom Boonen’, zei hij me. ‘This is my dream team’. En dat hij daar dan niet naartoe zou kunnen…”