Discussie over EK strandracen woedt verder: Strava-gegevens bewijzen dat concurrent Dupont parcours afsneed, maar deed die daarmee iets verkeerd? Redactie

18 december 2019

08u26 0 Strandracen De discussie over het Europees kampioenschap strandracen in Duinkerke is nog niet gaan liggen. De Nederlander Ivar Slik won, al is er op sociale media nog steeds discussie over de manier waarop. Timothy Dupont werd tweede en toonde met Strava aan dat Slik een grote bocht afsneed.

WAT IS ER NU PRECIES GEBEURD?

In de laatste ronde reed Timothy Dupont samen met twee Nederlanders op kop: Rick van Breda en Ivar Slik. Die laatste reed plots twintig seconden voor op onze landgenoot, nadat hij een bocht had afgesneden. Volgens de regels van het strandracen mogen de renners zelf hun route bepalen als er niets anders staat aangegeven, waardoor Slik niet werd bestraft en de Europese titel naar zich toe trok. Dupont, die als Belgisch kampioen meedoet aan het strandracen om zijn conditie op pijl te houden voor het wegwielrennen, werd tweede. Ex-prof Johnny Hoogerland werd vierde, titelverdediger Lars Boom kwam niet in het stuk voor aan de Franse Noorzeekust.

HOE REAGEREN DE HOOFDROLSPELERS?

Timothy Dupont: “Zo is het makkelijk natuurlijk”

Onze landgenoot was niet te spreken over de manier waarop hij de Europese titel misliep. “Ik bepaalde het tempo en was er vrij zeker van dat ik ze ging kloppen in de spurt. In het rondje op het parcours was er een U-turn, met een moeilijke passage, en plots zag ik Slik twintig seconden voor mij rijden.”

“Zo is het makkelijk natuurlijk. Weet je wat zijn reactie was: ‘je moet maar beter uit je ogen kijken’”, aldus Dupont. “Blijkbaar hadden de achtervolgers de ronden daarvoor ook al die lus afgesneden. Maar dat heb ik niet gezien.”

Dupont heeft achteraf klacht ingediend bij de jury. Toen de jury de de situatie onder de loep nam, stelden ze vast dat Slik niets verkeerd had gedaan. Op Twitter toonde Dupont beelden van Strava, waarop duidelijk te zien was dat Slik de bocht had afgesneden. “Strava bewijst het”, besloot de Belg.

“Ze zijn gaan kijken, maar omdat er niet echt linten waren getrokken, vonden ze dat ze het niet konden maken om Slik te declasseren. Ongelooflijk, ik ben gewoon bestolen. En die andere Nederlander, een ploegmaat van Slik bij Monkey Town trouwens, zat mee in het complot.”

Dacht het niet ! pic.twitter.com/aX0O3OeFGF timothy dupont(@ timothydupont) link

Ivar Slik: “Nooit discussie geweest om me te diskwalificeren”

Ivar Slik reageerde ondertussen zelf ook op zijn Instagram. De Nederlander betreurt dat Dupont hem in de media heeft beschuldigd van bedrog. Slik zelf vond naar eigen zeggen niet dat hij iets fout deed.

“Het ging over een Z-bocht op twee kilometer van de finish waarbij je van de boulevard weer het strand op ging. Je kon ook steil van de boulevard het strand op rijden. Dit was risicovoller maar wel sneller. Welke route je nam werd aan de renners overgelaten. Er stond niks afgezet met hekken of linten, in tegenstelling tot andere passages in het parcours. Het is ook een regel dat je in het strandracen je eigen route mag kiezen, tenzij anders aangegeven.”

Slik zei dat hij de achtervolgende groep in de gaten had gehouden, en dat zij allemaal de bewuste bocht hadden afgesneden. Hij besloot om in de laatste ronde hetzelfde te doen: “De koers verliep perfect en ik voelde mij sterk. Eenmaal bij de Z-bocht aangekomen koos ik de snelste route. Het pakte goed uit en ik had een gaatje op Timothy en Rick dat ik richting de finish wist uit te breiden. Op deze manier reed ik naar de Europese titel.”

“Na afloop heeft Timothy Dupont protest aangediend bij de jury. De jury is teruggereden naar de betreffende plek en heeft de situatie opnieuw bekeken. Zij kwamen tot de conclusie dat ik niks verkeerd heb gedaan. Er is nooit discussie geweest om mij te diskwalificeren.”

HOE WORDT ER GEREAGEERD OP DE SOCIALE MEDIA?

Op sociale media zijn de meningen verdeeld. De Nederlandse Puck Moonen, voormalig vriendin van veldrijder Eli Iserbyt, steunt haar landgenoot. Ze bevestigt dat hij volgens de regels van het strandracen niets foutief heeft gedaan: “Regel bij het strandracen is dat je je eigen pad mag volgen indien er geen linten staan om een lijn af te zetten. In dit geval koos Ivar dus in principe voor de riskantere A-lijn, zoals de gehele achtervolgende groep overigens ook deed.” Karl Vannieuwkerke koos dan weer de kant van de Belg en noemde het “zonde” dat zelfs in het strandracen wordt vals gespeeld.