Disciplinaire Commissie UCI start procedure tegen wielermanager Patrick Van Gansen XC

20 april 2020

17u30

Bron: Belga 0 Wielrennen De Disciplinaire Commissie van de Internationale Wielerunie (UCI) opent een procedure tegen wielermanager Patrick Van Gansen, nadat de Ethische Commissie zijn rapport heeft afgerond over de beschuldigingen van ongewenste intimiteiten. De Ethische Commissie is van oordeel dat er sprake is van schendingen van de ethische code van de UCI en raadt sancties aan.

Van Gansen kwam vorig jaar in opspraak nadat meerdere rensters van wielerploeg Health Mate Ladies Team hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De Israëlische Esther Meisels, de Zweedse Sara Mustonen en de Franse Chloë Turblin dienden elk apart een klacht in bij de Ethische Commissie, die daarop een onderzoek startte tegen de Belgische ploegmanager. Een maand geleden volgde nog een vierde klacht van een anonieme renster.

Van Gansen heeft de aantijgingen altijd ontkend en liet eerder op zijn beurt weten een klacht wegens laster en eerroof te zullen indienen. Health Mate Ladies Team werd eind 2019 vanwege de affaire opgedoekt nadat de hoofdsponsor zich had teruggetrokken. Van Gansen zei te willen verder doen in een andere structuur, maar in 2020 staat zijn naam, zo achterhaalde Cyclingnews eerder, bij de UCI nergens geregistreerd als teammanager.

Voor het onderzoek naar Van Gansen schakelde de UCI het extern bureau The Sport Resolutions in.

