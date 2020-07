Directeur wielerbond Smets hoopt op duidelijkheid na Veiligheidsraad: “Zo kunnen we een plan opmaken” Redactie

26 juli 2020

19u39 0 Wielrennen Jos Smets, algemeen directeur bij de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB), hoopt dat er maandag op de Nationale Veiligheidsraad klare wijn wordt geschonken wat betreft de komende wielerwedstrijden. Zondag meldde Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) dat alle sportactiviteiten en -wedstrijden in Vlaanderen vanaf maandag alleen nog zonder publiek mogen plaatsvinden.

Maandag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen, gezien het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus. Na de bekendmaking van de genomen beslissingen zullen de verschillende wielerfederaties in België overleg plegen. "Uiteraard zullen we die beslissingen strikt opvolgen", stelt Smets. "We vragen wel uitdrukkelijk dat er eindelijk duidelijkheid komt, zodat we een plan kunnen opmaken.”

"Zal er enkel geen volk toegelaten worden aan de start- en aankomstzone, zoals nu al opgevolgd wordt door Cycling Vlaanderen? Of geldt het verbod op publiek langs het hele parcours? Of ik het somber inzie? Daar kan ik nu geen passend antwoord op geven", besloot Smets.

Volgende week zaterdag staat met de Heistse Pijl de eerste profkoers in België op het programma.