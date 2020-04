Directeur wielerbond blijft op honger zitten na Veiligheidsraad: “Tijd voor duidelijke communicatie” Joeri De Knop

25 april 2020

04u30 0 Wielrennen Duidelijkheid. Dat is waar Jos Smets, algemeen directeur van de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling, stellig op hoopte na de Nationale Veiligheidsraad. De waarheid is dat hij gisteravond geen sikkepit wijzer werd. “En dat is heel jammer.”

Duidelijkheid over wát de overheid precies verstaat onder het begrip ‘massa-event’. En dus duidelijkheid over de mogelijkheid om in de komende zomermaanden al dan niet wielerwedstrijden te kunnen organiseren. Het kwam er, na tenenkrullend lang wachten op het discours van premier Sophie Wilmès (MR), totaal niet. “Jammer. Graag hadden we concreet vernomen wat er nu precies níet kan en tot wanneer”, aldus Smets. “Zo hadden ook wij verder gekund met onze eigen exitstrategie, die we afgelopen week hebben klaargestoomd en overgemaakt aan de regering. Dan hadden we kunnen schrappen en onze ‘meetlat’ verschuiven, indien nodig. Dat is het enige waar wij nu nog op wachten. Maar om heel eerlijk te zijn: het verbaasde me uiteindelijk niet dat die duidelijkheid er niet kwam.”

Enkele dagen geleden gaf de Franse minister van sport Roxana Maracineanu mee dat sport op dit moment (nog) geen prioriteit vormt in de beslissingen van haar regering. ‘Copy paste’ in België. Zo blijft het een open vraag of, naast wedstrijden als onder meer de GP Cerami, de Ronde van Wallonië, de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic, vooral de Belgische kampioenschappen in Koksijde (tijdrijden) en Anzegem (weg), die in de nieuwe, hertekende wielerkalender van de Internationale Wielrenunie (UCI) werden ingepast op 20 en 23 augustus, kunnen plaatsvinden. Nederland gaf alvast een ‘no go’ voor zijn NK’s. Wij hebben er nog steeds het raden naar.

“En dat geldt, bij uitbreiding, voor nog méérdere nationale titelraces (tijdrijden jeugd, weg nieuwelingen, elite zonder contract en U23, aspiranten) die in de zomer op stapel staan”, zegt Smets. “Pas op, we zijn nog maar eind april. Maar we willen die organisatoren ook niet onnodig ‘aan de waggel’ houden. Stilaan moeten we nu toch gaan beslissen wanneer we die BK’s exact kunnen leggen.”

Voorts wil Smets zich niet wagen aan wat hij zelf “holderdeboldercommunicatie” noemt. “Maandag is er, naar goeie gewoonte, overleg met de Interfederale Communicatiecel van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de FCWB. Daar bekijken we hoe het nu verder moet.” Extra stress en nervositeit veroorzaakt de impasse niet, verzekert hij. “Omdat we ons alvast hebben ingedekt tegen elk mogelijk scenario. Wij ondergaan wat er wordt gecommuniceerd. Maar door te anticiperen en een paar maanden voorsprong te nemen op de huidige maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hebben we de spanning een beetje weggenomen en het onszelf eenvoudiger gemaakt. Alle competities werden al stilgelegd tot eind juni. We hoeven ons dus niet af te jakkeren voor iets wat dit weekend in allerijl moet worden opgestart.” Smets is er zich van bewust dat de wielerbond pas als ‘vierde in de rangorde’ komt. “We hangen in eerste instantie af van het virus zelf, dat bepaalt alles. Uiteraard laten we ons leiden door de Nationale Veiligheidsraad. En ook door de UCI. Pas dan zijn wij aan de beurt.” Toch is het hoog tijd voor duidelijke communicatie, vindt hij. “Alleen zo komen we vooruit.”

Lees ook:

Voetbal in augustus? Het BK Wielrennen? De F1-race in Francorchamps? Het licht blijft op oranje

Aad De Mos waarschuwt Pro League voor Nederlands scenario: “Een verschrikking. Zo’n stemming kan jaren nazinderen” (+)