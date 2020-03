Directeur Parijs-Nice: “Alle etappes afwerken? Als we morgen moeten stoppen, dan stoppen we” MCA/XC

07 maart 2020

Het coronavirus houdt de wielerwereld stevig in de greep, maar Parijs-Nice gaat wél door. “Ik ben heel blij dat de koers morgen van start kan gaan", aldus wedstrijddirecteur François Lemarchand. “We hebben er de laatste maanden voor gezorgd dat alles klaar is: het parcours en andere zaken zoals de veiligheid en hygiëne. We zijn dus heel ongeduldig en kijken uit naar morgen, wanneer de renners zich om 11 uur op gang trekken.”

“Welke maatregelen we nemen? Maximum twee teams per hotel, het publiek kan niet bij de renners, geen handtekeningen, geen podiumceremonie... Of ik denk dat we alle etappes gaan afwerken? Ja. Dat hoop ik. Maar als we morgen moeten stoppen, dan stoppen we. Momenteel doen we er alles aan om de koers tot Nice te laten doorgaan.”