Dieven viseren tot woede van familie het graf van in oktober overleden jonge wielrenner: “Denken jullie niet dat we al genoeg pijn hebben geleden?” TLB

05 november 2018

08u44

Bron: La Dernière Heure/Facebook 35 Wielrennen De familie van de in oktober overleden wielrenner Jimmy Duquennoy doet ontstemd een oproep. Afgelopen weekend viseerden dieven het graf van de op 23-jarige leeftijd overleden man uit Doornik. De dieven gingen aan de haal met een trofee die op het graf van Duquennoy stond en de familie vraagt mensen die iets gemerkt hebben nu om tips.

De trofee werd gisteren tussen 15u30 en 17u ontvreemd op het kerkhof van Rumillies, een deelgemeente van Doornik. De vader van Duquennoy had het beeld, voorzien van de tekst ‘A mon champion à jamais’ (voor mijn eeuwige kampioen, red.), op het graf van zijn zoon gezet. “Maar de fiets werd losgedraaid van het graf en gestolen”, doet Jennifer Duquennoy, de zus van Jimmy, het verhaal bij La Dernière Heure. “De trofee is van mijn vader, van één van de vele overwinningen van mijn broer uit het verleden.”

Jennifer spreekt voorts ook de dader(s) aan. “Knaagt jullie geweten niet?”, vraagt ze zich af. “Denken jullie niet dat we al genoeg pijn hebben geleden? Waarom stelen jullie de trofee van mijn vader? Waaraan hebben we zoveel ongeluk verdiend? Wat zijn jullie met die trofee? Blijf toch van onze spullen en herinneringen op het graf van mijn broertje af.”

Niet te vergeven

In een bericht op Facebook (zie onder) treedt Cindy Duquennoy haar zus bij. “Het beeld heeft geen enkele financiële waarde, laat staan zonder het voetstuk dat aan de grafsteen was gelast. De trofee heeft enkel een sterke emotionele en sentimentele waarde. Ze werd gewonnen door onze overleden broer en is dus een herinnering van betekenis. Stelen om te overleven, kan ik vergeven. Stelen voor het plezier en ten koste van het verdriet van anderen, valt niet te vergeven. Weet, mevrouw of meneer die deze diefstal op het geweten heeft, dat ik hoop dat u nooit mijn pad kruist, behalve als het is om het beeld terug te geven.”

Jimmy Duquennoy, die profrenner was bij WB-Aqua Protect-Veranclassic, overleed op 5 oktober onverwacht in zijn huis na een hartfalen. Wie zijn familie tips kan bezorgen over de dader(s) of de diefstal, kan een e-mail sturen naar: Jennifer.duquennoy@hotmail.be.