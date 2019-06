Dief steelt fiets van ploegmakker van Wout van Aert vlak voor derde rit Dauphiné MG/JH

11 juni 2019

12u05 0 Wielrennen Bijzonder nieuws uit het Critérium du Dauphiné: de fiets van Lennard Hofstede, ploegmaat van Wout van Aert, werd vlak voor de start van de derde etappe gestolen. De dief haalde de fiets van het dak van de ploegwagen van Jumbo-Visma en nam hem vervolgens ook mee. Van de dader is (nog) geen spoor.

In het verleden zijn er de nacht voor wielerwedstrijden al vaker fietsen gestolen, maar één uur voor de start is toch wel opvallend. Het tuig van een profrenner is al snel meer dan 10.000 euro waard en is dus gegeerd wild voor dieven. Hoe iemand in Le Puy-en-Velay, startplaats van de derde etappe van de Dauphiné, ongezien de fiets van het dak kon halen, is opmerkelijk. Gelukkig voor Hofstede kan hij nog op zijn reservefiets rekenen.

Lotto-Soudal rekent op Campenaerts en Wellens in Baloise Belgium Tour

Lotto-Soudal schreef met Jens Keukeleire de voorbije twee edities van de Baloise Belgium Tour op zijn naam. De Bruggeling is dit jaar niet van de partij, maar het team van de Nationale Loterij mikt met kopmannen Victor Campenaerts en Tim Wellens opnieuw op eindzege. Dat gaf sportief directeur Kevin De Weert mee in zijn voorbeschouwing.

“Het parcours van de Baloise Belgium Tour is gelijkaardig aan dat van vorige jaren”, begon De Weert zijn vooruitblik. “Met een rit richting de kust, ééntje in de Vlaamse Ardennen, een tijdrit en een lastige etappe in de Ardennen is er voor ieder wat wils. De Baloise Belgium Tour is vaak een secondespel en ook de Gouden Kilometer is meestal van groot belang. Op zaterdag wordt de koninginnenrit betwist. Naast tal van andere hellingen staat er in de diepe finale een dubbele beklimming van de Roche-aux-Faucons op het programma. Die lastige helling uit Luik-Bastenaken-Luik wordt doorslaggevend tijdens de zaterdagetappe.”

“Met Victor Campenaerts en Tim Wellens hebben we twee sterke kopmannen in onze rangen”, vervolgde De Weert. “Victor heeft er net de Giro opzitten en zou dus in goede conditie moeten verkeren. Tim Wellens bouwt op richting de Ronde van Frankrijk en moet ook zeker kunnen meespelen voor winst. Eerst en vooral zal Victor een zo goed mogelijke tijdrit proberen af te werken. Hopelijk kunnen we daar een goede uitgangspositie bemachtigen. Dan komt het er op aan om onze twee troefkaarten zo goed mogelijk uit te spelen, vooral tijdens de etappe op zaterdag.”

“De proef tegen de klok in Grimbergen is met een afstand van negen kilometer relatief kort. Victor verkiest een iets langere tijdrit - idealiter rond het uur - maar hij heeft bijvoorbeeld in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico al bewezen dat die afstand hem ook ligt. De opdracht tegen de klok in Grimbergen bevat een paar technische bochten, maar ook genoeg rechte stukken waar Victor zijn kracht en aerodynamisch voordeel kan uitspelen. Daarnaast ben ik benieuwd naar de prestatie van Brent Van Moer, die zijn eerste individuele tijdrit bij de profs zal afwerken. Ik zou hem dan ook liefst wat sparen tijdens de eerste ritten.”

“Met Tim en Victor in de selectie zullen de andere jongens vooral in dienst rijden”, besloot De Weert. “Iversen en Frison zijn twee sterke renners die de ploeg goed moeten kunnen ondersteunen. Jelle Wallays - die vorig jaar heel sterk was in de Ardennenrit - rijdt na heel wat tegenslag de voorbije maanden opnieuw zijn eerste wedstrijdkilometers. Met Adam Blythe - die na fysieke problemen in de Ronde van Romandië ook opnieuw de eerste wedstrijdkilometers maakt - proberen we mee te spelen in de mogelijke massasprints.”

Selectie Lotto-Soudal:

Adam Blythe (GBr), Victor Campenaerts (BEL), Frederik Frison (BEL), Rasmus Byriel Iversen (Den), Brent Van Moer (BEL), Jelle Wallays (BEL) en Tim Wellens (BEL).