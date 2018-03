Diederick Schelfhout zorgt voor eerste Belgische medaille op WK paralympisch baanwielrennen Redactie

22 maart 2018

19u28

Bron: Belga 0 Wielrennen De Belgische delegatie op het WK paralympisch baanwielrennen in Rio de Janeiro is binnen. Diederick Schelfhout (CS3) reed vandaag in de kwalificaties naar de tweede beste tijd op de 3 kilometer individuele achtervolging. Hij rijdt vanaf 23u30 Belgische tijd de finale voor goud en is nu al zeker van minstens zilver.

Schelfhout reed in de kwalificaties naar 3:37.769. Enkel de Australiër David Nicholas (3:36.792) was sneller. Hij is later op de avond, vanaf 23u30 Belgische tijd, de rechtstreekse tegenstander van Schelfhout in de finale.

Ook Ewoud Vromant (C2, rechterbovenbeenamputatie) heeft zijn start allesbehalve gemist. De Herzelenaar maakt zijn debuut op het WK en deed dat met een zesde plaats op de 3 kilometer individuele achtervolging. Vromant plaatste met 3:56.563 een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen tijd met maar liefst elf seconden.