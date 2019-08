Deze toeschouwer was getuige van fatale val Bjorg Lambrecht: “Hij kwam met zijn hoofd op het beton terecht”

Jolien Lelièvre

06 augustus 2019

14u26

Bron: VTM NIEUWS 46 Wielrennen Er raken steeds meer details bekend over het dodelijke ongeval van Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen. Het drama gebeurde op een recht stuk weg, maar het regende en het peloton reed heel snel volgens ooggetuigen. Een Poolse toeschouwer doet zijn verhaal aan VTM NIEUWS.

Jan Kusz zag hoe Lambrecht ten val kwam: “Het peloton reed heel snel. Op een bepaald moment vloog een renner over zijn fiets en kwam hij met zijn hoofd en nek op het beton terecht.”

Er zijn ook beelden die laten zien in welke omstandigheden het ongeval van Lambrecht gebeurde. Het regent en het peloton rijdt erg snel, wanneer Lambrecht valt. De fatale val zelf is niet in beeld, maar we zien wel hoe ploegleider Mario Aerts arriveert na enkele seconden. Maar alle hulp komt te laat.

Oorzaak?

Over hoe het incident is ontstaan, is nog veel onduidelijkheid. “De informatie is wat tegenstrijdig. Iemand zou hem of het stuur hebben geraakt. Met een enorme slag is hij tegen een betonnen duiker gebotst”, aldus koersdokter Ryszard Wisniewski.

“De patiënt is hier aangekomen in kritieke toestand. Hij werd constant gereanimeerd omdat zijn vitale functies gestopt waren. Hij werd meteen van de ambulance naar het reanimatieteam gebracht, die zijn blijven reanimeren”, vertelt de woordvoerder van het ziekenhuis in Rybnik. “Er was niet eens tijd om hem naar de operatiezaal te brengen, dus is hij op de spoedafdeling geopereerd. Helaas kon hij niet meer gered worden.”