Deze prachtige beelden haalden het fotoboek van Quick.Step Floors en fotograaf Sigfrid Eggers zelfs niet: "Een drama om te moeten kiezen"

25 oktober 2018

17u38

Eén jaar lang volgde fotograaf Sigfrid Eggers het Quick.Step Floors-team op de voet. Zijn werk deelde Eggers in het prachtige fotoboek 'The Wolfpack: 365 days on the road', een uitgave van Kannibaal (35,5 euro). Dat Eggers na het superseizoen van Patrick Lefeveres troepen materiaal genoeg had om zijn 240 pagina's te vullen, is volgens de fotograaf een understatement.

“Het was een drama. Ik heb zóveel fantastische beelden niet kunnen gebruiken in het boek”, aldus de fotograaf. “Ik heb de ploeg van begin december 2017 tot eind september 2018 zeer regelmatig gevolgd. In totaal zeker rond de zeventig dagen. Als je dan weet dat ik per dag makkelijk 1.000 foto’s heb gemaakt, dan besef je dat we voor een hels karwei stonden. In het boek konden immers maar iets meer dan 300 foto’s staan.”

“Ik probeerde na elke dag al de beelden te selecteren die ik leuk vond voor het boek. Maar bij de start van de Ronde van Italië zat ik zo al aan om en bij de 1.000 foto’s. En dan moesten de Tour, de Vuelta en nog een resem andere grote koersen volgen. Uiteindelijk hebben we in onze selectie ook hulp gekregen van Stephan Vanfleteren, die geholpen heeft om de echt sprekende beelden te kiezen.”

Eggers is zeer te spreken over de manier waarop hij door de ploeg van Patrick Lefevere verwelkomd werd. “Ze hebben er geen enkel probleem van gemaakt om me toe te laten treden tot hun wolfpack. Ik heb me enorm welkom gevoeld en geamuseerd het afgelopen jaar. En ik heb natuurlijk mijn werk kunnen doen. Van alles wat de ploeg deed, heb ik foto’s kunnen maken: in de bus, tijdens de massages, tijdens momenten van vreugde of ontgoocheling of na een pijnlijke val. Ik ben trots op het eindresultaat.”

Hieronder enkele beelden die Eggers tot zijn spijt niet heeft kunnen gebruiken in het fotoboek: