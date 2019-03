Deze elf feiten móét u weten alvorens u straks naar Milaan-Sanremo kijkt GVS

Met de 110de editie van Milaan-Sanremo staat vandaag het eerste klassieke wielermonument van het seizoen op het programma. Van de Quick.Step-dominantie tot Sagan die zich naast Gilbert wil hijsen. Wat u móét weten alvorens u straks op HLN.be de koers op de voet volgt.

• Het is 18 jaar geleden dat iemand zichzelf kon opvolgen als triomfator. Erik Zabel won Milaan-Sanremo in 2000 en 2001, Vincenzo Nibali wil dat kunstje zo dadelijk evenaren. Het is overigens al 66 jaar geleden dat een Italiaan tweemaal op rij won. Loretto Petrucci kreeg het voor mekaar. Costante Girardengo (1925-1926), Gino Bartali (1939-1940) en Fausto Coppi (1948-1949) deden het als Italianen eerder.

• Tussen 2000 en 2010 had de Sanremo-winnaar ook telkens al de Tirreno-Adriatico achter de kiezen. Ook de laureaat van 2017, Michal Kwiatkowski, en de winnaar van 2018, Vincenzo Nibali, waren enkele dagen ervoor nog actief in de Spaanse rittenkoers. Tussen 2010 en 2016 hadden vijf van de zes winnaars dan weer Parijs-Nice achter de rug. De enige uitzondering is Gerald Ciolek, de winnaar van 2013.

• Elke WorldTour-ééndagsrace werd een kolfje naar de hand van Deceuninck-Quick.Step. Elia Viviani won de Cadel Evans Great Ocean Road Race, Zdeněk Štybar toonde zich de sterkste in de Omloop en Julian Alaphilippe won de Strade Bianche.

• Alaphilippe won drie van de laatste vier WorldTour-ééndagswedstrijden waar hij deelnam. Hij was de beste in de Waalse pijl, de Clásica San Sebastian en de Strade Bianche. Tussendoor werd hij vierde in Luik-Bastenaken-Luik.

• Sinds Quick.Step in 2003 het levenslicht zag, won het 17 monumenten (Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije zijn de vijf monumenten, red.). In die tijdspanne geraakte geen enkele andere formatie nog maar aan de dubbele cijfers. Tinkoff won er negen.

• Elia Viviani kan de eerste regerende Italiaanse kampioen worden die Milaan-Sanremo wint sinds Fausto Coppi in 1948.

• Bij de Wolfpack is het ook uitkijken naar Philippe Gilbert. Hij kan de negende renner ooit worden die vier monumenten wint. Ook Parijs-Roubaix won hij nog niet. Trekt Gilbert straks aan het langste eind, wordt hij met 36 jaar en 261 dagen de oudste winnaar ooit van Milaan-Sanremo. Andrei Tchmil (36 jaar en 57 dagen) draagt nu dat record. Dat geldt ook voor Alejandro Valverde. Met zijn 38 jaar en 332 dagen kan de Spanjaard zich zelfs kronen tot de oudste winnaar van een monument ooit.

• Wereldkampioen Alejandro Valverde wil de vijfde renner worden die Milaan-Sanremo wint in de regenboogtrui. Wie dat nog deed? Alfredo Binda (1931), tweemaal Eddy Merckx (1972 en 1975), Felice Gimondi (1974) en Giuseppe Saronni (1983).

• Een Italiaan won al 51 keer La Primavera. Op de tweede plek staat België, met 20 zeges. De Fransen vervolledigen het podium, zij trokken al 13 keer het laken naar zich toe.

• De laatste 20 jaar kon slecht één debutant zegevieren. Mark Cavendish reed in 2009 zijn eerste Milaan-Sanremo, en won meteen. De Brit staat vandaag niet aan de start.

• Peter Sagan gaat op zoek naar zijn derde monument. Hij won in 2016 de Ronde van Vlaanderen en twee jaar later Parijs-Roubaix. Steekt hij straks de handen in de lucht, wordt hij samen met Gilbert de enige actieve renner met drie monumenten op het palmares. Zowel in 2013 als in 2017 strandde Sagan in Sanremo op de tweede plek.