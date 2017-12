Deze Brit moet ervoor zorgen dat Froome niét gestraft wordt na zijn positieve dopingtest XC

15u07

Bron: Daily Mail 0 Twitter Wielrennen Chris Froome en Team Sky hebben advocaat Mike Morgan onder de arm genomen. Die laatste moet ervoor zorgen dat Froome geen jaar schorsing krijgt nadat de Brit een te hoge salbutamolwaarde in de Vuelta liet noteren.

Froome en zijn team moeten nu aantonen dat hij de medische richtlijnen heeft opgevolgd, en dat de Vuelta-winnaar altijd binnen de toegestane limieten is gebleven. Lukt dat niet, dan hangt Froome een schorsing boven het hoofd, al dan niet met terugwerkende kracht. Daarnaast dreigt hij zijn eindzege in de Vuelta kwijt te spelen.

Morgan is geen onbekende in de sportwereld. De Britse advocaat zorgde er onlangs nog voor Lizzie Armitstead werd vrijgesproken nadat zij voor de derde keer haar whereabouts niet had doorgestuurd. De Britse advocaat vertegenwoordigt ook een deel van de Russische atleten in hun strijd om deelname aan de Winterspelen in Pyeongchang.

Ook een team van medische experts zal samenwerken met Froome. Zij moeten bewijzen dat er een factor invloed heeft gehad op de te hoge concentratie aan salbutamol in de urine. Mogelijke elementen hiervan zijn: de interactie met voeding en andere geneesmiddelen, uitdroging, én het tijdstip van het gebruik van het geneesmiddel voor de test.

AP