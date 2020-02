Deze 10 voorjaarstoppers zijn vrij in 2021: krikken ze deze lente hun waarde op of leveren ze in? SVBM

27 februari 2020

17u00 0 Wielrennen Het seizoen 2020 is nog maar een goeie maand bezig, toch wordt er achter de schermen al intensief gedacht aan 2021. Een pak renners gaat hun laatste contractjaar in. Wij lijsten tien coureurs op die dit voorjaar niet alleen voor winst rijden, maar ook voor hun toekomst.

Oliver Naesen, 29 jaar (AG2R La Mondiale)

Oliver Naesen rijdt sinds 2017 bij AG2R en voelt zich daar prima. Hij wordt gewaardeerd en de Fransen betalen goed. Na zijn klassieke doorbraak en Belgische titel in 2017 was teammanager Vincent Lavenu er als de kippen bij om de verbintenis met Naesen open te breken tot eind 2020. Afgelopen tussenseizoen kreeg ook Olivers jongere broer Lawrence een plek in de selectie bij AG2R. De Fransen zullen zeker vragende partij zijn voor een verlengd verblijf. Naesen zit in de beste jaren van zijn carrière, hij ligt goed in de groep en is niet te beroerd om in de Tour werk op te knappen voor anderen. Een verlengd verblijf zal vooral afhangen van wat Naesen zelf wil. Blijven investeren in degelijke ondersteuning voor de klassiekers zal een belangrijke voorwaarde zijn voor Naesen om bij te tekenen.

Yves Lampaert, 28 jaar (Deceuninck-Quick.Step)

Twee keer Dwars door Vlaanderen en Belgisch kampioen op de weg in 2018. Het palmares dat Yves Lampaert in zijn periode bij Deceuninck-Quick.Step tot nu toe bij elkaar reed, mag er zijn. Toch lijkt Lampaert bij de Wolfpack vaker dan hem lief is in de situatie terecht te komen waar hij aan de bak moet voor een ploegmaat. De West-Vlaming wordt in april 29 en wacht nog steeds op die eerste grote overwinning in een topklassieker. Lampaert is na dit seizoen einde contract en zal toch eens nadenken, zeker als hij dit seizoen weer geen grote koers wint. Probeert hij het eens bij een ploeg waar hij de uitgesproken kopman voor het voorjaar is? In 2018 stond hij vrij dicht bij een overgang naar BORA-hansgrohe, waar hij een duo moest vormen met Peter Sagan. Lampaert zal ook wel denken aan renners die in het verleden voor dezelfde keuze stonden en niet meteen beter zijn geworden van een vertrek. Denk maar aan Marcel Kittel of Julien Vermote.

Sep Vanmarcke, 31 jaar (EF Education First)

“Had hij bij Deceuninck-Quick.Step al geen klassieker gewonnen?” en “Wanneer zit het eens mee voor Sep Vanmarcke?” Het zijn de vragen die elk voorjaar opnieuw terugkomen. Een steengoed renner, daar is iedereen het over eens. Twee keer derde in de Ronde en drie keer vierde in Roubaix, maar de realiteit is dat Vanmarcke sinds de Omloop in 2012 niet meer won in het voorjaar. De West-Vlaming kreeg meermaals te maken met brute pech en smakte vaker dan hem lief is tegen het asfalt. Bij Education First krijgt hij te maken met de opmars van Alberto Bettiol, die vorig seizoen de Ronde van Vlaanderen won. Vanmarcke wordt dit jaar 32 en is einde contract. Indien hij zijn marktwaarde in stand wil houden, lijkt het een goed idee om weer de beste Vanmarcke te laten zien die geboren leek om kasseiklassiekers te winnen. Al is dat heel makkelijk praten vanaf de zijlijn.

Jasper Stuyven, 27 jaar (Trek-Segafredo)

Net als zijn Belgische generatiegenoten jaagt Jasper Stuyven al enkele jaren op die ene grote zege. Met naast Stuyven ook nog Mads Pedersen, Edward Theuns, Alex Kirsch en toptalent Quinn Simmons oogt de voorjaarskern van Trek sterk. Toch kan je bij Stuyven dezelfde vraag stellen als bij Vanmarcke: had hij bij een ploeg als Deceuninck-Quick.Step al geen topklassieker gewonnen? Stuyven staat bij Trek-Segafredo erg hoog in de hiërarchie: het feit dat kersvers wereldkampioen Mads Pedersen het kopmanschap niet opeist en bereid is in dienst van Stuyven te rijden, zegt voldoende. De Leuvenaar komt stilaan in zijn beste jaren en is aan oogsten toe. Als alfaman bij Trek of als een van de kopmannen bij bijvoorbeeld Deceuninck-Quick.Step?

Dylan Teuns, 27 jaar (Bahrain-McLaren)

De keuze van Dylan Teuns voor 2021 zal vooral afhangen van welke richting hij uit wil in zijn carrière. Teuns is veelzijdig en kan ongeveer alles: winnen op La Planche des Belles Filles in de Tour of top vijf rijden in de Omloop het Nieuwsblad. Ziet hij in zichzelf vooral een klimmer met een sterk eindschot, dan lijkt hij bij Bahrain-McLaren goed te zitten. Wil hij evolueren naar een renner voor Vlaamse koersen, dan vertrekt hij misschien beter. Bahrain-McLaren legt steeds meer de focus op het klim- en rondewerk, terwijl de interesse voor het voorjaar lijkt af te nemen. Ivan Cortina - ook einde contract bij Bahrain - zit in een vergelijkbare situatie. Teammanager Rod Ellingworth liet al duidelijk verstaan dat hij beide renners maar al te graag bij de ploeg wil houden.

Tim Wellens, 28 jaar (Lotto Soudal)

Voor de tweede keer in zijn carrière is Tim Wellens einde contract. De laatste keer was in 2018, toen hij wel luisterde naar andere teams maar uiteindelijk toch gewoon bijtekende. De Limburger rijdt al sinds zijn profdebuut in 2012 voor de ploeg van de Nationale Loterij. De samenwerking is vooralsnog voor beide partijen erg vruchtbaar geweest. Twee keer de Binckbank Tour, de Ronde van Polen, de GP Montreal... Wellens is gelukkig bij Lotto Soudal en Lotto Soudal is tevreden over Wellens. De Truienaar wordt in mei 29 en het lijkt het laatste moment om nog van ploeg te veranderen, als die intentie er überhaupt al is.

Jasper Philipsen, 21 jaar (UAE-Team Emirates)

Jasper Philipsen staat - in tegenstelling tot de anderen in deze lijst - nog niet voor een belangrijk ijkpunt in zijn carrière. Voor hem draait het momenteel vooral rond ervaring opdoen en zich ontwikkelen als renner, zij het als spurter of als klassiek type. Daarvoor zit hij eigenlijk niet slecht bij de Emiraten: de nieuwe filosofie is gericht op jongeren. Bovendien heeft hij enkel Fernando Gaviria boven zich in de pikorde. Alexander Kristoff is intussen 32 en einde contract. Daarbovenop wordt de Noor overgeslagen voor de Tour. Alles lijkt te wijzen op een exit. Philipsen is op zijn terrein het grootste Belgische talent. De Belgische teams lieten hem in 2018 al een keer schieten, hun tweede kans grijpen ze best met beide handen.

Niki Terpstra, 35 jaar (Total Direct Energie)

Wat mogen we nog verwachten van Niki Terpstra? De Nederlander begint aan zijn tweede seizoen bij Total Direct Energie, dat hem wist te strikken na zijn schitterende voorjaar in 2018. Terpstra was niet te houden en rondde solo’s af in de E3 Binckbank Classic en de Ronde van Vlaanderen. Patrick Lefevere kon - mede door de onzekerheid over de sponsoring van de ploeg - financieel niet op tegen het bod van de Franse ploeg. Terpstra viel vorig jaar zwaar in Vlaanderens Mooiste en zag ook Parijs-Roubaix de mist in gaan. Dit voorjaar wordt allesbepalend voor Terpstra, die in mei 36 wordt. Sleept hij nog één vet contract binnen of zit zijn tijd op het hoogste niveau er op?

Nils Politt, 25 jaar (Israel Start-Up Nation)

Patrick Lefevere had vorig seizoen al concrete interesse in de tweede van Parijs-Roubaix. Politt zat in een bijzondere situatie. Het voortbestaan van zijn toenmalige ploeg Katusha was hoogst onzeker. Hij leek vrij te komen op de markt, maar toen verscheen Israel Cycling Academy op het toneel. De ProContinentale ploeg nam de licentie van Katusha over om de stap naar de WorldTour te zetten. Bijgevolg bleef het contract van Politt geldig bij het nieuwe Israel Start-Up Nation, waardoor hij dit seizoen nog een jaar bij de ploeg blijft. Door de ontwikkeling van de Duitser lijkt het niet de vraag of hij in 2021 voor een andere ploeg rijdt, maar eerder voor welke. Lefevere blijft de situatie ongetwijfeld op de voet volgen, al zal ook BORA-hansgrohe geen neen zeggen tegen een jonge Duitser die uitstekend over kasseien rijdt.

Michael Valgren, 28 jaar (NTT Pro Cycling)

2018 was het voorjaar van Niki Terpstra (E3 en Ronde) en Peter Sagan (Gent-Wevelgem en Roubaix), maar ook dat van Michael Valgren. De Deen - toen uitkomend voor Astana - brak dat seizoen definitief door met zeges in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen viel hij net naast het podium. Valgren verliet Astana voor Dimension Data. Daar verdronk hij vorig jaar mee in de malaise. Het voorjaar viel volledig in het water, de Deen was onherkenbaar. In het najaar kwam hij er weer door met goede prestaties in Plouay, Canada en een vijfde plaats op het WK in Yorkshire. Als hij daar deze lente op verder bouwt, gaan we ongetwijfeld mooie dingen zien. NTT - de opvolger van Dimension Data - haalde met Bjarne Riis een oude bekende voor Valgren binnen. De Deense ploegleider gaf zijn landgenoot zijn eerste profcontract bij Tinkoff en laat de ploeg dit seizoen herleven. In zijn beste vorm heeft Valgren de ploegen voor het uitkiezen, maar Riis kan een belangrijke factor zijn om te blijven.

