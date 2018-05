Dewulf (Lotto-Soudal) zegeviert op de Vélodrome in Parijs-Roubaix voor U23 Redactie

27 mei 2018

De 20-jarige Stan Dewulf heeft vandaag in de categorie U23 de zege gegrepen in Parijs-Roubaix. De renner van Lotto-Soudal kwam op de mythische Vélodrome van Roubaix als eerste over de meet. Voor Julius van den Berg en Thymen Arensman, twee Nederlanders. Het is meteen ook de eerste Belgische zege in Parijs-Roubaix U23 sinds Marc Chanoine in 1997.

