Dertiende keer, goede keer voor Van Avermaet? "Haat-liefdeverhouding, maar ik voel me klaar” Marc Ghyselinck in Italië

08 augustus 2020

09u05 0 Wielrennen Twaalf keer gereden, twee keer top tien, één keer vijfde: Milaan-Sanremo is niet de koers van Greg Van Avermaet (35). Misschien dat het vandaag, met minder renners per ploeg, anders wordt. “Ik ben altijd een voorstander van kleinere ploegen geweest.



De schok van de Strade Bianche is verteerd. In kleurrijke details vertelde Greg Van Avermaet gisteren over zijn zaterdagnamiddag en -avond in Siena, nu precies een week geleden. Het was niet voor publicatie, hoe hij zijn maaginhoud moest ledigen en ook nog proberen een dopingpotje vol te plassen. Het was een lijdensweg die duurde van twintig kilometer voor de streep tot half elf zaterdagavond.

Vandaag hopelijk beter in Milaan-Sanremo. Het zal opnieuw warm zijn, maar niet meer zo heet als in de Strade. Er zal sneller worden gekoerst, zegt Van Avermaet. “De Strade Bianche was een trage koers, droog en stoffig. Als renner had je niet het gevoel dat de wind voor afkoeling zorgde.” En jawel, misschien liggen z’n kansen op winst in Sanremo wel een beetje hoger.

Dat komt omdat organisator RCS het aantal renners per ploeg van zeven naar zes heeft teruggebracht. Een beetje laat, dat wel. “Alsof je twee dagen voor een voetbalwedstrijd meedeelt hoeveel spelers de trainer mag opstellen. Zelf ben ik altijd een voorstander geweest van minder renners per ploeg. Het wordt zeker voor de sprintersploegen moeilijker om de koers te controleren.”

Nieuwe klim verkend

Het scenario is klassiek: voorin blijven in de afdaling naar Imperia, twee snelle beklimmingen van Cipressa en Poggio en dan met een klein groepje wegraken op de top van de Poggio. Dan kan er gesprint worden op de Via Roma en dan hoopt Van Avermaet dat hij de snelste is.

De Colle di Nava, nieuw in het nieuwe parcours, zal het verschil niet maken. “Die is echt niet lastig. Ik heb woensdag verkend. Het gaat heel geleidelijk bergop, één tot twee procent. Dan is er wel een snelle afdaling. Het parcours ligt me niet helemaal. Ik wil mijn kans grijpen. Het is niet altijd de sterkste die wint. Tactiek is erg belangrijk.”

Van Avermaet weet natuurlijk wel dat Wout van Aert de grote favoriet is. “Zeker na zijn zege zaterdag in de Strade Bianche. Wout heeft woensdag in Milaan-Turijn (derde) ook een heel sterke sprint gereden. Milaan-Sanremo is een koers die hem goed ligt. Hij is de topfavoriet.”

