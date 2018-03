Derde speeldag Gouden Klassiekers: zij vallen in de prijzen MVG

07 maart 2018

Willem Van Audenhove uit Affligem is de derde winnaar van de Gouden Klassiekers. Hij voorspelde geweldig accuraat wat er ging gebeuren in de Strade Bianche, en wint een Jaguar racefiets of MTB. Willem behaalde met zijn team ‘Strade Bianche’ 569 punten. Proficiat!

VIP-arrangement Dwars door het Hageland: Piet Dhondt, Simon Vandewiele

Huawei P9 Lite: Jochen Lavens

Gepersonaliseerde Bioracer teamset: Wouter Vandenbergh, Jimmy Pootemans

75 euro freebets Napoleon Games; Ben Hofmans, David Derycke, Stijn Top, Andre Nuyens

Ice Watch: Wim Eveleens, Eddy Heiremans

50 euro freebet Napoleon Games: Erik Ponsaerts, Franky Bataille, Nikita Vanboterdael

GO Bluetooth speaker: Joris Van den Brande

Boek Parijs in het geel: Yannick Van de Sande, Hans Van Bever, Kees Van Boxel

Powerbank: Jurgen Sprangers, Eddy Verstuyft

Gratis ploeg Gouden Klassiekers 2018: Henk Bouwers, Koen Goessens, Frans Helsen, Kevin Brackx