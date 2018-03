Démare wint eerste rit Parijs-Nice na beklijvende spurt, Wellens dicht bij de zege Mike De Beck

04 maart 2018

16u56 19 Wielrennen Arnaud Démare heeft de eerste etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Na 135 kilometer koers smeet de Fransman op de kasseien zijn wiel het eerst over de meet. Een verschil van vijf millimeter gaf uiteindelijk de doorslag. Tim Wellens zat goed geposteerd, maar plaatste zijn jump net een tikkeltje te laat. Hij werd vierde. Jürgen Roelandts zat dan weer in de vroege vlucht.

Een korte, maar daarom niet minder interessante rit om te openen in de 'Koers naar de Zon'. Van veel zonnestralen was er echter geen sprake. Het peloton trok zich tussen de regendruppels door op gang. 'Flandrienweer' dus en dan voelt Jürgen Roelandts zich wel als een vis in het water. Voor zijn nieuwe werkgever BMC wilde de renner zich wel (nadat zijn Vlaams openingsweekend in het water viel) in de kijker rijden. Roelandts trok er dan ook al snel op uit. Goed voor de vroege vlucht dus en onze landgenoot kreeg twee Fransen met zich mee: Pierre Rolland en Pierre-Luc Perichon. Roelandts won alvast beide tussensprinten.

In de achtergrond haalde Tim Declercq op kop van het peloton alvast alles uit de kast. Een beeld dat we ongetwijfeld nog wel zullen zien in deze editie. En terwijl Roelandts vooraan zijn voorsprong met hand en tand verdedigde, viel er bij BMC toch ook slecht nieuws te rapen. Tejay Van Garderen ging tegen de vlakte waardoor de kopman al moest opgeven. Na 100 kilometer zat zijn Parijs-Nice er al op.

Met nog veertien kilometer voor de boeg was het lied van Roelandts dan toch uitgezongen. Het tempo ging met een ruk de hoogte in en dan loert in volle finale een valpartij om de hoek. Op zo'n drie kilometer van de streep gingen enkele renners op het natte wegdek tegen de vlakte. Vuillermoz maalde er niet om en plaatste een ultieme versnelling. Het mocht niet baten, want een uitgedund peloton haalde de Fransman nog bij. Het kwam tot een spurt op de kasseien in Meudon en het werd een bijzonder prangende. Na het bekijken van de fotofinish was het uiteindelijk Démare die als eerste de streep overschreed. Tim Wellens onderstreepte zijn uitstekende vorm met een vierde plek.

Roelandts: "Als er morgen een sprint is, doe ik zeker mee"

"We waren slechts met drie", zei Jürgen Roelandts na afloop. "Dan is het moeilijk om voorop te blijven.Bij regenweer is de kans altijd iets groter dat de vroege vlucht voorop blijft", aldus Roelandts na de finish. "Maar goed, op het eind was het veel minder draaien en keren dan ik gedacht had en we waren ook met iets te weinig in de vlucht om kans te maken. We waren eerst met zes, maar al snel losten er drie renners en dan weet je dat het moeilijk wordt. Je gelooft er wel in onderweg, maar met zo'n grote, rechte wegen op het eind, dan weet je dat de ploegen zich kunnen organiseren en dus reed ik toch met een beetje reserve. Parijs-Nice is nog lang."

Roelandts viel vlak voor het openingsweekend en bezeerde daarbij zijn heup. Niet exact op dezelfde plek waar hij op 1 augustus vorig jaar geopereerd werd, maar het deed toch niet goed. "Ik heb toch vrij veel pijn gehad na het openingsweekend en helemaal voorbij is die blessure nog niet, maar het is toch al wat beter. Dit was een kleine test en het ging al veel beter dan in de Omloop. Ik heb gewoon nog wat pijnlijke steken op die heupkop, maar dat zal wel voorbij gaan. De koude doet er ook geen deugd aan."

"Morgen wacht er misschien nog een sprinterskans en ga ik mijn best doen. We zien wel, als er een sprint is, doe ik zeker mee", eindigde hij.

Tim Wellens: "Te lang gewacht om mijn sprint in te zetten"

"Ik had mijn sprint iets vroeger moeten aanzetten", aldus de kopman van Lotto Soudal. Wellens had de finish gisteren verkend en wist toen al dat Démare een stevige klant zou worden op de hellende finish. Zo bleek dus ook. "Het was een hectische finale", legde de Limburger uit, "maar de ploeg deed zijn werk en mijn ploegmaten hielden me goed vooraan. De sprint zelf was wel wat raar omdat Vuillermoz toch echt wel ver mocht rijden. Niemand zette aan en ik dacht dat hij het zou halen, maar hij viel helemaal stil."

Wellens zat goed geplaatst in die sprint. "Het was geen typische Wellens-aankomst, maar ook niet voor de sprinters, dus het was een beetje vreemd. "Toen er werd aangezet, had ik een goed gevoel. Ik zat in het wiel van Démare, maar ik wacht gewoon te lang, ik kom nog wel terug, maar te laat. Ik win niet, maar ik doe ook geen slechte zaak. Het klassement? Zoals ik al zei: dat bekijk ik dag per dag."

Démare: "Won nooit eerder na een fotofinish"

Vijf millimeter, of een halve centimeter, bedroeg het verschil tussen winnaar Arnaud Démare en Gorka Izagirre. "Nog nooit eerder won ik na een fotofinish", aldus de Fransman na afloop. "Het is best wel bijzonder. Ik was ervan overtuigd dat ik tweede was en gooide mijn fiets zelfs even aan de kant, uit wanhoop. Ik moes wachten en wachten en plots kwam dan het bericht dat ik gewonnen had. Ongelooflijk, het is ook voor mij de eerste keer dat ik op zo'n manier de zege krijg toegewezen. Het verschil is echt miniem."

Démare haalde al enkele ereplaatsen dit seizoen, maar wist nog niet te winnen. "Ik wist dat ik op dreef was", zei hij. "Maar die overwinning bleef uit. Nu heb ik ze wel beet en dan nog op zo'n finish, met kasseien en op een helling. Dit voelt heel goed. Ik had de finish verkend met de wagen en wist min of meer wat me te wachten stond. Ik dacht dat het nog lastiger zou zijn. Ik verras mezelf een beetje dat ik nu al zo goed ben en dit belooft voor wat nog komt."

Van Garderen loopt verstuikte nek op bij val

De Amerikaan Tejay Van Garderen (BMC) heeft bij een val in de openingsetappe van Parijs-Nice een verstuikte nek opgelopen. Dat meldt zijn team BMC.

De 29-jarige Van Garderen viel tot twee keer toe, de tweede keer raakte hij bij zijn val een teamauto. De Amerikaan gaf op en trok vervolgens naar het ziekenhuis om onderzoeken te ondergaan. Daar bleek dat hij een verstuiking in de nek opliep, maar geen breuken of een hersenschudding.

"Over drie à vier dagen zal hij nieuwe onderzoeken ondergaan, waarna de genezingsduur kan worden bepaald", preciseerde teamdokter Michel Cerfontaine.

Verder heeft Van Garderen nog schaafwonden op zijn voorhoofd en zijn linkerheup. "Ik had misschien kunnen doorgaan", liet hij zelf optekenen. "Ik had een pijnlijke nek en een beetje hoofdpijn, maar niet misselijk. Ik ben vooral teleurgesteld. Ik kwam met een goede vorm terug uit de Ronde van Algarve en hoopte die in Parijs-Nice te tonen."