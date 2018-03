Démare wint eerste rit Parijs-Nice na beklijvende spurt, Wellens dicht bij de zege Mike De Beck

04 maart 2018

16u56 18 Wielrennen Arnaud Démare heeft de eerste etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Na 135 kilometer koers smeet de Fransman op de kasseien zijn wiel het eerst over de meet. Tim Wellens zat goed geposteerd, maar plaatste zijn jump net een tikkeltje te laat. Hij werd vierde. Jürgen Roelandts zat dan weer in de vroege vlucht.

Een korte, maar daarom niet minder interessante rit om te openen in de 'Koers naar de Zon'. Van veel zonnestralen was er echter geen sprake. Het peloton trok zich tussen de regendruppels door op gang. 'Flandrienweer' dus en dan voelt Jürgen Roelandts zich wel als een vis in het water. Voor zijn nieuwe werkgever BMC wilde de renner zich wel (nadat zijn Vlaams openingsweekend in het water viel) in de kijker rijden. Roelandts trok er dan ook al snel op uit. Goed voor de vroege vlucht dus en onze landgenoot kreeg twee Fransen met zich mee: Pierre Rolland en Pierre-Luc Perichon. Roelandts won alvast beide tussensprinten.

In de achtergrond haalde Tim Declercq op kop van het peloton alvast alles uit de kast. Een beeld dat we ongetwijfeld nog wel zullen zien in deze editie. En terwijl Roelandts vooraan zijn voorsprong met hand en tand verdedigde, viel er bij BMC toch ook slecht nieuws te rapen. Tejay Van Garderen ging tegen de vlakte waardoor de kopman al moest opgeven. Na 100 kilometer zat zijn Parijs-Nice er al op.

Met nog veertien kilometer voor de boeg was het lied van Roelandts dan toch uitgezongen. Het tempo ging met een ruk de hoogte in en dan loert in volle finale een valpartij om de hoek. Op zo'n drie kilometer van de streep gingen enkele renners op het natte wegdek tegen de vlakte. Vuillermoz maalde er niet om en plaatste een ultieme versnelling. Het mocht niet baten, want een uitgedund peloton haalde de Fransman nog bij. Het kwam tot een spurt op de kasseien in Meudon en het werd een bijzonder prangende. Na het bekijken van de fotofinish was het uiteindelijk Démare die als eerste de streep overschreed. Tim Wellens onderstreepte zijn uitstekende vorm met een vierde plek.

Roelandts: "Als er morgen een sprint is, doe ik zeker mee"

"We waren slechts met drie", zei Jürgen Roelandts na afloop. "Dan is het moeilijk om voorop te blijven.Bij regenweer is de kans altijd iets groter dat de vroege vlucht voorop blijft", aldus Roelandts na de finish. "Maar goed, op het eind was het veel minder draaien en keren dan ik gedacht had en we waren ook met iets te weinig in de vlucht om kans te maken. We waren eerst met zes, maar al snel losten er drie renners en dan weet je dat het moeilijk wordt. Je gelooft er wel in onderweg, maar met zo'n grote, rechte wegen op het eind, dan weet je dat de ploegen zich kunnen organiseren en dus reed ik toch met een beetje reserve. Parijs-Nice is nog lang."

Roelandts viel vlak voor het openingsweekend en bezeerde daarbij zijn heup. Niet exact op dezelfde plek waar hij op 1 augustus vorig jaar geopereerd werd, maar het deed toch niet goed. "Ik heb toch vrij veel pijn gehad na het openingsweekend en helemaal voorbij is die blessure nog niet, maar het is toch al wat beter. Dit was een kleine test en het ging al veel beter dan in de Omloop. Ik heb gewoon nog wat pijnlijke steken op die heupkop, maar dat zal wel voorbij gaan. De koude doet er ook geen deugd aan."

"Morgen wacht er misschien nog een sprinterskans en ga ik mijn best doen. We zien wel, als er een sprint is, doe ik zeker mee", eindigde hij.