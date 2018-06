Démare geeft visitekaartje af voor de Tour na koninklijke sprint in Zwitserland DMM

16 juni 2018

17u10 0 Wielrennen De voorlaatste rit in de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Arnaud Démare. De renner van Groupama-FDJ haalde het in een massasprint van Gaviria, Kristoff en Sagan. Richie Porte blijft in de gele leiderstrui rondfietsen en doet morgen in de afsluitende tijdrit een gooi naar de eindzege.

Het is een Ronde van Zwitserland 'light' anno 2018. Na de enige, échte bergrit van gisteren was het in de voorlaatste etappe dus opnieuw aan de sprinters. In en rond Bellinzona mochten Sagan, Gaviria en Matthews hun geweer nog een laatste keer laden met het oog op de Tour. De grote vraag was of we ook het kanon van Greipel, Kristoff en Démare nog eens aan het werk zouden zien.

In een vrij klassieke etappe gunde het peloton vier renners hun dagje in de ontsnapping. Willie Smit (Katusha), Nathan Brown (EF-Drapac), Edward Dunbar (Aqua Blue) en Paul Ourselin (Direct Energie) mochten voor hun ploeg wat publiciteit oprapen, maar daar bleef het uiteindelijk ook bij. Smit en Dunbar zongen hun liedje het langst uit. De twee strandden op een vijftal kilometer van de meet.

De kroniek van een aangekondige massasprint, wat ervoor zorgde dat verschillende treintjes zich met de aankomst in zicht op de rails gingen zetten. Gilbert knapte het werk op in dienst van Gaviria, Bora-Hansgrohe effende het pad voor Peter Sagan. Groupama-FDJ smeet zich tot slot in de loopgraven voor Arnaud Démare.

In de laatste rechte lijn bleek de timing van de Quick.Steppers het best. Richeze trok de locomotief van Gaviria in gang, maar in een duel man-tegen-man moest de Colombiaan het afleggen tegen de krachtige halen van Arnaud Démare. De Franse kampioen kwam in Bellinzona als eerst over de meet, voor Gaviria en Kristoff. Wereldkampioen Peter Sagan strandde net naast het podium.

De leiderstrui blijft tot slot in handen van Richie Porte. De Australiër van BMC eindigde gisteren kort na ritwinnaar Quintana en is met een tijdrit van 34 kilometer in Bellinzona haast zeker van eindwinst.

Uitslag

1. Arnaud Démare (Fra/GFC) 123,8km in 2u41:07 (gem. 46,103237km/u)

2. Fernando Gaviria (Col/QST) op 0:00

3. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

4. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:00

5. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:00

6. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00

7. Reinardt Janse Van Rensburg (ZAf/DDD) 0:00

8. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

9. André Greipel (Dui/LTS) 0:00

10. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

Stand

1. Richie Porte (Aus/BMC) 1181,3km in 28u47:17 (gem. 41,034378km/u)

2. Nairo Quintana (Col/MOV) op 0:17

3. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:52

4. Enric Mas (Spa/QST) 0:53

5. Sam Oomen (Ned/SUN) 01:13

6. Jakob Fuglsang (Den/AST) 01:28

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 01:31

8. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:37

9. Simon Spilak (Sln/TKA) 01:48

10. Bauke Mollema (Ned/TFS) 02:26