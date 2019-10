Degrendele strandt in EK keirin op vijfde plaats, Gros volgt zichzelf op FHN

19 oktober 2019

21u34 2

Degrendele strandt in EK keirin op vijfde plaats, Gros volgt zichzelf op

Ons land moet het op de Europese pistekampioenschappen in Apeldoorn nog altijd zonder medaille stellen. Ook Nicky Degrendele kon de nul niet van de tabellen vegen. Nochtans rustte alle Belgische hoop op de voorlaatste dag van dit EK op haar schouders. In de keirin strandde de gewezen wereldkampioene in deze discipline op de vijfde plaats. De Française Mathilde Gros volgde zichzelf op en haalde het voor de Duitse Lea Sophie Friedrich en de Russische Daria Shmeleva. Degrendele, die haar kwalificatiereeks en haar halve finale won, moest in de eindstrijd ook nog de Nederlandse Shanne Braspenninck laten voorgaan. (FHN)

Rune Herregodts zesde in achtervolging

Rune Herregodts klokte in de reeksen van het Europees kampioenschap individuele achtervolging de zesde chrono. Met 4.17.599 bleef hij maar een zuchtje boven het Belgisch record van Dominique Cornu die in oktober 2009 in Manchester 4.17.390 reed. Herregodts is na Cornu en Sasha Weemaes - de Waaslander van Sport Vlaanderen-Baloise gaf forfait voor dit nummer en concentreert zich op het EK kilometer morgen - pas de derde Belg die onder de grens van 4.20 duikt. De Wase belofte is bezig aan zijn eerste internationaal kampioenschap en werd eerder deze week voor het eerst ingeschakeld in de ploegenachtervolging. De Fransman Corentin Ermenault strijdt tegen de Duitser Domenic Weinstein om Europees goud, de Zwitser Stefan Bisegger duelleert met de Duitser Felix Gross om brons.