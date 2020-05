Degenkolb toont trofee Milaan-Sanremo en wil nu Gilbert naar ontbrekend Monument loodsen: “Onze droom” MCA/GVS

21 mei 2020

15u30 8 Wielrennen De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM Nieuws en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Vandaag: Philippe Gilbert (37) en John Degenkolb (31), collega’s bij Lotto-Soudal. Of hoe ze samen voor dat vijfde Monument van Gilbert gaan. Degenkolb: “Als we samen de Poggio oprijden? (toont trofee) Dan moet deze van ‘Phil’ worden.” Gilbert: “Ik kijk er naar uit, maar voorlopig is het een droom.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“En nu moet John Nederlands spreken, hé.” Wanneer het gesprek op zijn einde loopt, toont de 31-jarige Duitser zich op vraag van Gilbert een talenknobbel. Het gaat over Milaan-Sanremo editie 2020, die nu op 8 augustus doorgaat, de dag waarop Gilbert zijn vijfde Monument kan binnenrijven. Wat als Degenkolb - die in 2015 La Primavera al won - samen met zijn zes jaar oudere ploegmaat de Poggio oprijdt? “Ik zou hem vragen hoe ik ervoor kan zorgen dat hij wint. Dat is onze droom”, vertelt John wanneer hij zíjn Sanremo-beloning voor de camera toont. “Ik kijk zeker al uit naar die trofee”, repliceert Gilbert. “Maar voorlopig is het nog dromen, hé.”

In de breedte

Milaan-Sanremo wordt alles op Gilbert, maar in de andere koersen wil Lotto-Soudal vooral mikken op meerdere renners. Niet één vooruitgeschoven pion, wel de luxe om op meerdere paarden te kunnen wedden. “We gaan nooit met één kopman naar een race. Die tactiek is achterhaald. Als je succesvol wil zijn, moet je meerdere opties hebben. De ene dag voor de ene renner, de andere dag voor de andere renner. Dat is de sleutel tot succes. Alles mag niet afhangen van de poging van één iemand.” Gilbert verwijst naar ex-werkgever Deceuninck-Quick.Step - waar dat plannetje al jaren werkt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoe bereid je Milaan-Sanremo voor?

Eén week na de Strade Bianche is Milaan-Sanremo dus de tweede grote afspraak voor de kleppers. Hoe bereid je je voor, nu er geen voorbereidingskoersen zijn en er geen trainingskampen georganiseerd worden? “Alles hangt af van wat je thuis doet en hoe in eigen land traint”, zegt Gilbert. “Het is niet makkelijk om na een periode zonder enige koers klaar te zijn voor een wedstrijd van 300 kilometer. Dus wat het verschil zal maken is de kwaliteit van de trainingen thuis en hoe strikt je dat neemt. Degenkolb: “Ik zit hier goed in de buurt van Frankfurt, maar na 2 à 3 maanden zou ik wel ergens heen willen gaan. Het zou deugd doen om op andere wegen te rijden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het programma

Waar Gilbert en Degenkolb precies aan de start zullen verschijnen, is nog koffiedik kijken. “Er werden al ideeën uitgewisseld, maar we weten nog niet of alles zal verlopen volgens de nieuwe UCI-kalender”, zegt Degenkolb. “Maar voor zowel Phil als mezelf is de Tour zeer belangrijk. Maar de weg naar de Ronde van Frankrijk en wat er nadien zal gebeuren liggen nog open. Nu is het zaak dat op papier te krijgen.” Gilbert: “Het is nog vroeg. We kennen de maatregelen niet die elk land zal treffen. Misschien moet het peloton testen op corona afleggen of moeten de renners in quarantaine voor de koers? Maar de Tour en de Monumenten zijn voor ons sowieso het belangrijkste.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Fietsen op de rollen

Onder het motto: je bent nooit te oud om te leren. Philippe Gilbert leerde in quarantaine het fietsen op de rollen appreciëren. “In de toekomst ga ik dit meer doen. Ik deed het nooit eerder, maar de coureurs uit West-Vlaanderen kunnen niet anders omdat zij die hellingen niet hebben. Nu moest ik dat ook noodgedwongen doen en het biedt echt een meerwaarde. Het zorgt voor een specifieke training en je hebt geen last van verkeer en rode lichten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verbouwproject

Degenkolb had en heeft in lockdown nog wat anders om handen. Hij verbouwt zijn huis, een stevig project, zo bleken uit eerdere beelden verspreid door Lotto-Soudal - “Gekke beelden”, zo zag ook Philippe Gilbert. “Het was ideaal om dit nu te verwezenlijken”, verklaart een lachende Degenkolb. “Er is nog veel werk buiten, maar binnen is het huis klaar. Het is leuk om eens iets anders te doen en aan iets anders te denken.” Het was zware arbeid die heel wat kracht vereiste. Misschien kan Degenkolb wel een carrièreswitch maken en net als Zico Waeytens het boksen ingaan? “Nee, nee”, lacht hij uitbundig. “Best dat ik niet de ring inga. Ik wil niet dat mijn neus breekt.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Over de fietsenwinkel van Gilbert

En ook Gilbert kan zijn zinnen weer verzetten. Zijn fietsenwinkel is na weken van sluiting weer open. “Alles gaat goed. Het is zalig om opnieuw open te zijn. En het valt op hoe fietsen een grotere rol dan ooit tevoren inneemt in het leven van de mensen. Zo is er bijvoorbeeld op de Promenade des Anglais een fietspad voor ons aangelegd. En dan is er nog het ecologische voordeel. De lucht is zuiverder en mensen beseffen dat nu. Wíllen fietsen is een positief gevolg van corona. Mensen ontdekken dat het goed is voor de gezondheid en het milieu.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.