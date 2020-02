Degenkolb start enkel in Kuurne, Gilbert en Wellens kopmannen voor de Omloop BA

19 februari 2020

03u15 0

Degenkolb past voor de Omloop

In tegenstelling tot wat werd verwacht, doet John Degenkolb (31) niet mee in de Omloop. De Duitser komt de dag nadien wel aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Een beslissing van de ploeg”, zegt Frederik Willems, ploegleider bij Lotto-Soudal. “We wilden John de kans geven om alleen kopman te zijn, en we willen hem fris aan de start in Kuurne. Met het nieuwe parcours wordt die koers een stuk zwaarder dan vroeger. Een sprint kan nog, maar het zal niet meer met groep van 80 man zijn zoals vroeger.”

Voor de Omloop heeft Lotto met Gilbert en Wellens al twee kopmannen. De keuze heeft ook niks te maken met het forfait van Degenkolb voor de Ronde van de Algarve. De man heeft last van sinusitis, maar raakt in principe klaar tegen de start van het Vlaamse voorjaar. (BA)