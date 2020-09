Degenkolb spoelt Tour-exit door met eerste zege voor Lotto-Soudal XC

17 september 2020

14u38 2 Wielrennen John Degenkolb heeft zijn eerste zege voor Lotto-Soudal geboekt. De 31-jarige Duitser schoot raak in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. Een opsteker na zijn exit in de Tour de France.

John Degenkolb moest de Ronde van Frankrijk al na één dag verlaten. De Duitser haalde na een valpartij de tijdslimiet niet. “Ik ben gebroken. Zowel fysiek als mentaal”, klonk het toen.

Vandaag mocht de Duitser nog eens lachen. Degenkolb toonde zich de snelste in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. Eduard-Michael Grosu, die de leiderstrui veroverde, en Pieter Vanspeybrouck vervolledigden de top drie. Met Amaury Capiot (7de), Jordi Warlop (8ste) en Lawrence Naesen (9de) eindigden er nog drie Belgen in de top 10.

Voor Degenkolb was het zijn eerste zege sinds 17 februari 2019. Toen won de sprinter, in dienst bij Trek-Segafredo, de vierde etappe in de Tour de La Provence.

